بالصور.. وكيل مجلس النواب فى زيارة لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

زار السيد محمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب، اليوم السبت، مقر العمل بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمحافظة الأقصر، وذلك لمتابعة العمل داخل أروقة المستشفى قبيل 6 أيام على افتتاح المستشفى.

وأبدى نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب سعادته بتواجده داخل أول وأضخم صرح مدينة طبية متكاملة متخصصة فى علاج السرطان والأورام بصعيد مصر، مؤكداً على أنه مستعد لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمستشفى قبل وبعد الافتتاح، ووعد بحضور حفل الافتتاح ليكون بين المئات من رجال وأهل الخير الذين تبرعوا من البداية لبناء تلك المدينة الطبية الكبرى.

وقال السيد محمود الشريف خلال زيارته للمستشفى: "إنه حقاً صرح الخير لعلاج الفقراء والمحتاجين من أهلنا فى محافظات صعيد مصر، واللهم بارك فى إدارة المستشفى التى حققت حلم الصعيد بوجود مدينة طبية متكاملة على أرض الأقصر لعلاج الأورام، ونشكر العمال والموظفين الذين يقومون بدورهم بكل قوة فى بناء المستشفى وتشييد مراحلها الثلاثة للوصول لأعلى مستويات العلاج والخدمة الطبية العالمية هنا فى أرض طيبة".

وتعتبر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، أول مستشفى مصرى متخصص فى علاج السرطان لجميع المرضى صغار وكبار رجال ونساء، ويتم داخلها علاج جميع أنواع السرطانات بالمجان، وتضم مركز تدريب لطلاب كليات الطب لجميع كليات الوجه القبلى، ومركز أبحاث ودراسات للسرطان بالوجه القبلى، ومركز للتعاون الدولى لعلاج السرطان، ومركز للتوعية بالسرطان بالوجه القبلى بالتعاون مع وزارة البيئة، ومركز لجذب الخبراء العالميين لكونها مركزا سياحيا، ومركز لتقديم جميع هذه الخدمات فى محافظات أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر والوادى الجديد وسوهاج، ومركز لتخفيف العبء عن مستشفيات ومراكز القاهرة لعلاج السرطان.

كما تضم أكبر وأضخم مدينة طبية لعلاج السرطان بالمجان بالصعيد، دار لضيافة المرضى وذويهم سعة 250 فرد لتخفيف العبء عن أسرّة المستشفى فترة تجهيز المريض وإعداده للعلاج، كما تم توظيف 350 موظفا للمرحلة الأولى وسيصل إلى 900 موظف بعد استكمال المرحلة الثانية، وجارى التخطيط للمرحلة الثالثة.

بالصور.. "اليوم السابع" داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر قبل 10 أيام من افتتاحها.. صاحب فكرة المشروع: الرئيس السيسي دعمنا بكل قوة ووفر لنا كل السبل لاستقدام أحدث الأجهزة العالمية

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