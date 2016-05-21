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تسجيل صوتي: تنظيم داعش يدعو لشن هجمات على الغرب في رمضان

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تسجيل صوتي: تنظيم داعش يدعو لشن هجمات على الغرب في رمضان تسجيل صوتي: تنظيم داعش يدعو لشن هجمات على الغرب في رمضان

عناصر من داعش – أرشيفية

دعا تسجيل صوتي منسوب للمتحدث باسم داعش أنصار التنظيم لشن هجمات على الولايات المتحدة وأوروبا في شهر رمضان.

وجاء في التسجيل الصوتي الذي يعتقد أنه لأبي محمد العدناني “ها قد أتاكم رمضان شهر الغزو والجهاد شهر الفتوحات فتهيأوا وتأهبوا … لتجعلوه شهر وبال في كل مكان على الكفار وأخص جنود الخلافة وأنصارها في أوروبا وأمريكا.”

وبحسب رويترز دعا البيان لشن هجمات على الأهداف العسكرية والمدنية على حد سواء.

ونشر البيان يوم السبت على حسابات على تويتر تنشر عادة بيانات تنظيم داعش. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة البيان.

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