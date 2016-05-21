صورة - نجل روبير بيريز ينضم إلى أرسنال

(إفي): انضم تيو بيريز نجل اللاعب السابق روبير بيريز إلى قطاع الناشئين في نادي أرسنال، وفقا لما أكده اللاعب الدولي الفرنسي السابق بنفسه.

ونشر اللاعب السابق على حسابه الشخصي (إنستجرام) صورة لنجله وكتب تحتها "انتهى! تيو تعاقد مع أكاديمية أرسنال. تهانينا يا نجلي".

يشار إلى أن بيريز (42 عاما) لعب خلال مسيرته لأندية ميتز ومارسيليا الفرنسية وأرسنال وفياريال وأستون فيلا وجوا الهندي الذي أنهى فيه مسيرته في 25 فبراير الماضي.

وتوج الفرنسي مع الـ"جانرز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات وكأس الدرع الخيرية مرتين.