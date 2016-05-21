سباليتي: هذه هي أسباب خسارتنا من الأهلي

عدد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما أسباب خسارة فريقه من الأهلي وديا 4-3 يوم الجمعة بالإمارات.

وحقق الأهلي فوزا مثيرا على الفريق الإيطالي بهدف رابع في الوقت القاتل بمباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا بملعب هزاع بن زايد.

وقال سباليتي في تصريحات لموقع ناديه: "الحرارة العالية التي بلغت 40 درجة سببت لنا عدة مشاكل، لأننا لم نتعود على اللعب في هذه الأجواء".

وأضاف "رغم ذلك امتلكنا الكرة في كثير من الأوقات، لكن الأمور أصبحت أصعب عندما كان الأهلي يمتلك الكرة".

تقدم الأهلي أولا بهدف لجون أنتوي قبل أن يسجل روما هدفين بواسطة إدين دجيكو ومحمد صلاح، لكن الأهلي تعادل وتقدم بواسطة مؤمن زكريا ثم وليد سليمان، وتواصلت الإثارة في اللحظات الأخيرة بتسجيل ويليام فانكير لهدف التعادل للذئاب ثم خطف أحمد الشيخ الفوز للأهلي.

وأوضح سباليتي "الأهلي تمكن من استبدال 11 لاعبا بين الشوطين، ولابد أن اعترف أن الفريق المصري لعب أفضل منا واستحق الفوز".