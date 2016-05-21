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وثيقة تعاون فى عدة مجالات بين الجامعة العربية والأمم المتحدة

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وثيقة تعاون فى عدة مجالات بين الجامعة العربية والأمم المتحدة وثيقة تعاون فى عدة مجالات بين الجامعة العربية والأمم المتحدة
اتفقت الجامعة العربية والأمم المتحدة على تعزيز التعاون والعمل المشترك فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصدر الجانبان وثيقة تتضمن نشاطات وبرامج لتنفيذها على مدار الفترة 2016-2018.

جاء ذلك فى ختام الاجتماع الثالث عشر للتعاون بين منظومتى الجامعة العربية والأمم المتحدة بمركز الأمم المتحدة فى جنيف، والذى عقد خلال اليومين الماضيين، بمشاركة وفد برئاسة السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية وعضوية مديرى الإدارات المعنية بقطاعات الأمانة العامة المختلفة ومؤسسات العمل العربى المشترك.

كما مثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وفد برئاسة السفير طاى زرهون الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وعضوية ممثلى الشعب المعنية المختلفة فى الأمم المتحدة، وكذلك الوكالات والمنظمات المتخصصة الأممية.

وتم الاتفاق أيضا على الأنشطة والبرامج المشتركة حتى موعد انعقاد الاجتماع الرابع عشر للتعاون العام بين المنظومتين.

وأكد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية فى تصريح صحفى، أهمية هذا الاجتماع لتنسيق مجالات التعاون بين المنظومتين، لافتا إلى أن الجانبين عبرا عن شكرهما للقائمين على العمل الفنى واللوجيستى، وعلى الجهد الذى بذل من قبل الشعبة الأممية المعنية بملف التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ونظيرتها إدارة المنظمات الدولية بالأمانة العامة للجامعة، خلال الفترة السابقة منذ البدء فى الإعداد والتحضير للاجتماع.


>اتفاق على تعزيز العمل المشترك بين الجامعة العربية ومجلس الأمن
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