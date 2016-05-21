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وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيريه الأسترالى والروسى

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وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيريه الأسترالى والروسى وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيريه الأسترالى والروسى
صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى تلقى اليوم السبت الموافق 21 مايو الجارى اتصاليين هاتفيين من وزيرى خارجية أستراليا وروسيا، حيث أعربا عن تعازيهما فى ضحايا حادث الطائرة المصرية وتضامنهما الكامل مع فى هذه الظروف الصعبة.

وقد تناول الاتصال مع وزير خارجية روسيا "سرجى لافروف"، تطورات الملف السورى، والقضية الفلسطينية، والإعداد لمؤتمر السلام القادم فى باريس.


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>- بالصور.. سامح شكرى يستقبل وفد مجلس الأمن بوزارة الخارجية

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