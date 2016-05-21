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بان كى مون يطالب الشرق الأوسط بالضغط من أجل الانتقال السياسى فى سوريا

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بان كى مون يطالب الشرق الأوسط بالضغط من أجل الانتقال السياسى فى سوريا بان كى مون يطالب الشرق الأوسط بالضغط من أجل الانتقال السياسى فى سوريا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة دول الشرق الاوسط والقوى العالمية إلى استخدام نفوذها لإقناع الفصائل المتحاربة فى سوريا بمناقشة عملية انتقال سياسى فى الدولة التى مزقتها الحرب، وذلك اثناء زيارته إلى قطر.

وقال بان كى مون اليوم السبت أن وقفا كاملا وفوريا للاعمال القتالية مطلوب فى سوريا، ويتعين أن يكون مصحوبا بمناقشة نوع الانتقال السياسى الذى سيتبع ذلك. وحذر من انه ربما يحدث تصعيد للقتال فى حال لم تجر تلك المفاوضات.

كذلك حذر بان من اللجوء إلى "سياسات قصيرة النظر وأساليب قمعية" فى مواجهة المتطرفين، قائلا أن ذلك يفاقم المشاكل ويقوم بدور مساعد فى تجنيد الإرهابيين.
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