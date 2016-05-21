بالصور.. محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

شهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، مساء اليوم، الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان الذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، عقب صلاة العشاء بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم ، بحضور اللواء أحمد مظهر مساعد مدير أمن الفيوم ، واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد، والعميد محمد عزمى المستشار العسكرى للمحافظة، والشيخ محمد عز الدين وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأزهر والأوقاف والأجهزة التنفيذية والأمنية، وحشد من المواطنين.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن تحويل القِبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ، والمناسبات التي تواكب الاحتفالية ، وتحرير الأقصى من أيدي الصليبيين على يد صلاح الدين الأيوبي، ودور الأزهر الشريف والأوقاف في مواجهة الإرهاب والتطرف.

ومن جانبه قدم محافظ الفيوم التهاني إلى شعب الفيوم بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك ، مطالباً بضرورة نشر الأفكار الإسلامية السليمة التي تدعو إلى توحيد الصف ونبذ العنف والخلاف للحفاظ على مكانة مصر وريادتها بين الأمم والشعوب.

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