محمد أمين.. رئيساً لمجلس أمناء "المصرى اليوم"

أصدر مجلس إدارة مؤسسة " المصرى اليوم"قراراً بتكليف الكاتب الصحفى الأستاذ محمد أمين برئاسة مجلس أمناء المؤسسة، وعهد إليه بتشكيل المجلس الجديد، واختيار أعضائه من أصحاب الرؤى والفكر بما يحافظ على استقلالية وحياد المؤسسة، والالتزام بالخط العام لسياسة التحرير، وتعزيز مصداقيتها لدى القارئ، والتى اكتسبتها على مدى سنوات صدورها.

وقال " أمين" فى تصريحات صحفية، "شرفت بثقة مؤسسة "المصرى اليوم" بهذا التكليف، وأوجه شكرى إلى مجلس الإدارة، ومجلس الأمناء السابق على مجهوده وأفكاره التى قدمها للمؤسسة، على مدى الأعوام الماضية"، لافتا إلى أنه سيواصل مسيرة السابقين، كما يتطلع لتطبيق المعايير الدولية فى الأداء المهنى.

يذكر أن مجلس الأمناء تأسس فى عام 2008، وترأسه الكاتب الكبير الأستاذ محمد سلماوى، وضم نخبة من رموز مصر. وكان «أمين» بدأ حياته المهنية صحفياً بجريدة الوفد، وتدرج فى عدة مناصب صحفية مهمة، وخاض العديد من المعارك الصحفية ضد الفساد.

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