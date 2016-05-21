بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد الإرهاب بشمال سيناء فى مسقط رأسه بالمحلة

تقدم اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء الدكتور مشير فايز حكمدار أمن المحلة، اليوم السبت، الجنازة العسكرية للشهيد ملازم أول كريم رفعت شهيد تفجير مدرعة بشمال سيناء.

وخرجت الجنازة العسكرية من مسجد عبد الحى خليل بميدان البندر بمشاركة المئات من أبناء المدينة وأقارب وزملاء الشهيد، وشيع الجثمان ملفوفا بعلم مصر، وسط بكاء والدة الشهيد وزملائه، خلال تشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير بمقابر أسرته.

- رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية يتقدمان جنازة الشهيد النقيب أحمد رضوان