حريق هائل يلتهم محتويات 4 منازل بالغنايم فى أسيوط

شب، منذ قليل، حريق بأحد المنازل بمركز الغنايم وامتد لـ3 منازل أخرى متجاورة، والتهم جميع محتوياتها دون وقوع أى خسائر فى الأرواح ودون معرفة الأسباب.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالى مركز الغنايم منطقة قبلى بشارع أولاد خليفة باندلاع حريق هائل امتد لـ4 منازل متجاورة، منها منازل 3 أشقاء والتهم جميع محتوياتها دون وقوع أى خسائر بشرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء لموقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن الحريق اندلع بمنازل رمزى كامل ومنزل كمال كامل ومنزل رومانى كامل وأسامة عبد اللطيف، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لمعرفة الأسباب.

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