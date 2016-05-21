وزير الطيران: شركة "مصر للطيران" حاصلة على أعلى معايير الجودة العالمية

أبدى وزير الطيران المدنى شريف فتحى، تعجبه من تعامل الإعلام الغربى، مع أزمة الطائرة المصرية المفقودة، قائلا: "الإعلام الغربى حاجة تحير، جزء كبير فيه ثناء كبير على طريقة تعاملنا مع الأزمة.. وجزء آخر يلعب على الصورة الذهنية بما تثير الكثير من علامات الاستفهام"، مؤكداً أن شركة مصر للطيران حاصلة على أعلى معايير الجودة العالمية.

وقال "فتحى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى: "ما المحتوى والإضافة التى أضافتها مكالمة بين الطيار وبرج المراقبة..التسجيل الصوتى لقائد الطائرة المصرية الذى أذاعته إحدى مواقع الإعلام الغربية فارغ ولا قيمة له، وهذه المواقع والقنوات تبحث عن المشاهدة من خلال إذاعة التسجيل الصوتى لقائد الطائرة..الشائعات حول خروج دخان من المصرية لا قيمة لها".

وأوضح أن غالبية من تحدثوا عما حدث للطائرة المصرية غير متخصصين فى هذا المجال، مؤكداً أن هناك أجهزة عالية الدقة متخصصة فى رصد الإشعاعات التى تخرج من الصندوقين الأسودين، مضيفاً: "سنواجه صعوبة لأن العمق يصل من 2600 لـ3 آلاف متر.. سيكون فيه تحد كبير للوصول للصندوق الأسود.. ولم نجد أى جثث حتى الآن".

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