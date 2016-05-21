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وزير الطيران: تلميحات "cnn" بتقصير الطيار محمد شقير "حقيرة"

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وزير الطيران: تلميحات "cnn" بتقصير الطيار محمد شقير "حقيرة" وزير الطيران: تلميحات "cnn" بتقصير الطيار محمد شقير "حقيرة"
أشاد وزير الطيران المدنى شريف فتحى، بالطيار محمد شقير، مؤكداً أن لديه سجلا حافلا ومشرفا من القيادة، قائلاً: "أرفض أى اتهام له بالتقصير، فهو رجل محترم وخلوق، ولن أقبل الهجوم عليه، لأن هذا موضوع حقير، لا أقبل بتجريح الطيار داخليا أو خارجيا".

وقال "فتحى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى: "تجريح "سى إن إن" فى الطيار محمد شقير بدون دليل، شغل أحقر منه ما فيش.. التجريح غير مقبول.. هذا كلام دنىء".

وأكد أن هناك فريق تحقيقات متخصص يعمل بصورة مستمرة لكشف ملابسات الحادث، لافتًا إلى أن هناك أياد بالإعلام والصحافة، تستغل حادث الطائرة بشكل سىء.

- ننشر التقرير الأول للجنة التحقيق المصرية فى حادثة طائرة مصر للطيران

- عاجل.. أول تسجيل صوتى بين قائد طائرة مصر للطيران المنكوبة والمراقبة الجوية

- موقع متخصص بأعطال الطائرات يكشف آخر 3 دقائق فى حياة ركاب الطائرة المنكوبة

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مصر 365

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