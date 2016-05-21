ننشر كلمة يحيى قلاش فى افتتاح جلسات اجتماع الصحفيين العرب بتونس

وجاء نص الكلمة كالتالى: "رؤساء وأعضاء و فود النقابات و الجمعيات و روابط الصحفيين العرب .. الإخوة الأشقاء بالنقابة التونسية العزيزة .. كم كنت أتمنى حضور هذا الجمع المبارك و الاجتماع الذى عقدنا العزم أن يشكل مرحلة جديدة فى مسيرة الاتحاد، و لكنها الظروف التى تعلمونها جميعا، و التى اضطرتنى أن لا أغادر القاهرة الآن ، لكننا حرصنا فى النقابة المصرية أن لا يغيب الوفد المصرى، و أن لا تغيب مصر عنكم و هى التى احتضنت فكرة تأسيس الاتحاد كمؤسسة إقليمية عربية لعبت دورا هاما على الساحة العربية و الدولية دفاعا عن قضايا الأمة و دعما لحرية الصحافة و الإعلام و حرية التعبير".
وأضاف :"كلى ثقة من إعلاء اجتماعكم هذا فى تونس الخضراء المصلحة العامة فوق أى اعتبار و إعادة بعث الأمل فى نفوس كل الصحفيين و الإعلاميين العرب الذين يتطلعون إليكم ، بل و لا أبالغ إذا قلت أن المواطن العربى أيضا يتلمس كل بواعث الأمل لِغَد أفضل فى منطقتنا تحاصرها التحديات من كل جانب ".
وقال :"خالص دعواتى و أمنياتى الطيبة لكم، وشكرى العميق للأشقاء بالنقابة التونسية على حسن استقبالهم و ضيافتهم للوفد المصرى الذى أعلم أنهم و سط أهلهم.. وأخيرا اتمنى أن نلتقيكم جميعا فى بلدكم مصر و فى بيتكم جميعا بالنقابة المصرية ..و تقبلوا مودتى".
>- اختيار خالد البلشى عضوا بلجنة تعديل النظام لاتحاد الصحفيين العرب