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ننشر كلمة يحيى قلاش فى افتتاح جلسات اجتماع الصحفيين العرب بتونس

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ننشر كلمة يحيى قلاش فى افتتاح جلسات اجتماع الصحفيين العرب بتونس ننشر كلمة يحيى قلاش فى افتتاح جلسات اجتماع الصحفيين العرب بتونس
حصل "اليوم السابع"، على نص كلمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، التى تلاها خالد ميرى وكيل النقابة نيابة عنه فى افتتاح جلسات اجتماع اتحاد الصحفيين العرب فى تونس.

وجاء نص الكلمة كالتالى: "رؤساء وأعضاء و فود النقابات و الجمعيات و روابط الصحفيين العرب .. الإخوة الأشقاء بالنقابة التونسية العزيزة .. كم كنت أتمنى حضور هذا الجمع المبارك و الاجتماع الذى عقدنا العزم أن يشكل مرحلة جديدة فى مسيرة الاتحاد، و لكنها الظروف التى تعلمونها جميعا، و التى اضطرتنى أن لا أغادر القاهرة الآن ، لكننا حرصنا فى النقابة المصرية أن لا يغيب الوفد المصرى، و أن لا تغيب عنكم و هى التى احتضنت فكرة تأسيس الاتحاد كمؤسسة إقليمية عربية لعبت دورا هاما على الساحة العربية و الدولية دفاعا عن قضايا الأمة و دعما لحرية الصحافة و الإعلام و حرية التعبير".

وأضاف :"كلى ثقة من إعلاء اجتماعكم هذا فى تونس الخضراء المصلحة العامة فوق أى اعتبار و إعادة بعث الأمل فى نفوس كل الصحفيين و الإعلاميين العرب الذين يتطلعون إليكم ، بل و لا أبالغ إذا قلت أن المواطن العربى أيضا يتلمس كل بواعث الأمل لِغَد أفضل فى منطقتنا تحاصرها التحديات من كل جانب ".

وقال :"خالص دعواتى و أمنياتى الطيبة لكم، وشكرى العميق للأشقاء بالنقابة التونسية على حسن استقبالهم و ضيافتهم للوفد المصرى الذى أعلم أنهم و سط أهلهم.. وأخيرا اتمنى أن نلتقيكم جميعا فى بلدكم مصر و فى بيتكم جميعا بالنقابة المصرية ..و تقبلوا مودتى".


>- اختيار خالد البلشى عضوا بلجنة تعديل النظام لاتحاد الصحفيين العرب

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مصر 365

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