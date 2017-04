6 أطعمة تعالج حب الشباب.. أبرزها البطيخ والخيار

حب الشباب من المشاكل المزعجة التى يعانى من الكثير من الشباب والمراهقين، وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة يانج مينج الوطنية فى تايوان، أن تناول الكبسولات المحتوية على مستخلص الشاى الأخضر يساهم فى علاج حب الشباب، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى "ميديكال نيوز توداى".

وفى السياق ذاته، نسلط الضوء على مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى مكافحة حب الشباب، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "موجز القراء"، وتشمل:

>1.السالمون والسردين والماكريل: تحد من الإصابة بحب الشباب نظرا لأنها غنية بالأوميجا-3 المعروفة بدورها فى مكافحة الالتهابات، وكما ينصح بتناول مكملات زيت السمك.

2.الخيار والبطيخ: أطعمة غنية بالمياه وتساهم فى ترطيب الجسم، وهى من القواعد الضرورية لعلاج أى مشاكل جلدية، والمساعدة فى علاج حب الشباب.

3.الكاجو والمحار والاستاكوزا: غنى بالزنك، وأثبتت دراسة نشرت بمجلة "BioMed Research International" أن الأطعمة الغنية بالزنك تساهم فى مكافحة حب الشباب، لأن الزنك يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات وتقوى المناعة.

4.الزبادى واللبن الرائب الغنى بالبروبيوتك: يساهمان فى مكافحة حب الشباب نظرا لأن البروبيوتك تحد من الالتهابات وتقلل إفراز الدهون المسبب لنمو حب الشباب، وذلك حسبما نشر بمجلة "Journal of the American Academy of Dermatology".

أطعمة تزيد من حدة حب الشباب

وأضاف التقرير أن هناك مجموعة من الأطعمة التى تزيد معدلات الإصابة بحب الشباب وتشمل:>1.الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة مثل الكيك والكوكيز والخبز الأبيض، حسبما تؤكد دراسة حديثة نشرت بمجلة "Journal of Drugs in Dermatology".

2.أثبتت بعض الدراسات أن منتجات الألبان خاصة اللبن قد يزيد من حدة حب الشباب، نظرا لأنه يرفع مستويات هرمون التستوستيرون المعروف بدوره فى زيادة حب الشباب.

3.الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل البرجر والدجاج المقلى والوجبات السريعة تزيد من معدلات الإصابة بالدهون المشبعة، حسب الدراسة المنشورة بمجلة "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics".

