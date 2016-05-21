بالصور.. اصطياد سمكة قشر بياض تزن 35 كيلوجرامًا من بحيرة وادى الريان

كتب : سعيد بريك

اصطاد اليوم صيادو محافظة الفيوم، سمكة تزن 35 كيلوجرامًا من بحيرة وادى الريان من نوع “قشر بياض”.

وقال عزت سعيد، متخصص فى نوعية الأسماك، إن هذه النوعية من نوع سمك قشر بياض ولا يمكن اصطيادها إلا من بحيرات وادى الريان، لأن عمقها يفوق عشرات الأمتار التى تسمح بنمو هذه الأسماك، حتى تزن أوزانًا كبيرة تفوق المائة كيلو فى بعض الأحيان.

وأضاف سعيد، أن مثل هذه الأوزان لا تحظى بإقبال من جانب محبى السمك بسبب وصول سعر الكيلو إلى 40 جنيها، ولأنها تحمل دهون عالية وسعرها مرتفع وبالتالى نقوم بتشفيتها وتباع على هيئة فيليه.