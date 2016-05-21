أمن الفيوم: ضابط واقعة «المدرعة» عاد للعمل .. والنيابة أمرت بحبسه

كتب : سعيد بريك

أكد اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم فى تصريح خاص لـ “وكالة اونا” أن مديرية أمن الفيوم اتخذت القرار الإدارى الخاص بها فى واقعة الضابط الذى ترك خدمته وذهب لمساعدة شقيقته فى واقعة تشاجر مع جيرانها، مشيرًا إلى أنه تم وقفه عن العمل وإحالته للتفتيش فى حينها وتحديدًا فى 4 إبريل الماضى.

وأشار مدير الأمن إلى أن الشق الإدارى تحقق وأن الشق الجنائى الخاص بالنيابة تحقق وتم حبس الضابط 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الواقعة، مشددًا على أنه لا أحد فوق القانون وأنه إذا ثبت تورط الضابط فى الواقعة عقب سير التحقيقات فلابد وأن يأخذ كل ذى حق حقه.

كان ضابط شرطة برتبة ملازم أول يدعى “د. ع. أ ” بإدارة تأمين الطرق والمنافذ قد تلقى اتصالا من شقيقته بنشوب مشاجرة بينها وبين جيرانها وترك الضابط موقع خدمته مصطحبًا القوة المرافقة له وتعدى على بعض أفراد الأسرة وقام على إثرها أفراد الأسرة بتحرير محضر 13367جنح ضد الضابط وشقيقه، وتم التحقيق مع الضابط بمعرفة النيابة والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات