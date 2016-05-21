يعتبر الثوم من اكثر المكونات الطبيعية التي تتميز بعدة فوائد صحية و جمالية مدهشة خاصة في مساعدتك على التخلص من حب الشباب تتعرفين على الطرق الصحيحة حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال المقال التالي.

يوجد طرق كثيرة لعلاج حب الشباب ومن أحد الطرق التي أنتشرت بين الجميع هي إستخدام الثوم لعلاج حب الشباب. ومما لا شك فيه أن حب الشباب هو المشكلة الأكثر شيوعا بين مشاكل الجلد التي يواجهها العديد من الناس. هناك الكثير من العلاجات الطبيعية لعلاج هذه المشكلة الثوم أحدها كما يستخدم لعلاج مجموعة واسعة من الحالات والأمراض التي تنتج من عدوى فيروسية، فطرية أو بكتيرية. وبالتالي، يمكنك استخدام الثوم لعلاج حب الشباب الذي ينتج عن البكتيريا. فالثوم يحتوي على مواد مضادة للفطريات، ومضادة للبكتريا والميكروبات كما تساعد على منع انسداد المسام، وبالتالي تقلل من حب الشباب. ولكن يجب عدم استخدام الثوم دون تخفيف لمنع حرق الجلد .

وفيما يلي ٢٠ طريقة مفيدة لاستخدام الثوم لعلاج حب الشباب

1- منقوع فصوص الثوم لعلاج حب الشباب

> المكونات:

> 3 فصوص من الثوم

> كوب من الماء

> قطن

الطريقة :

> خذ بعض من فصوص الثوم واسحقها

> ضع الفصوص في الماء.

> قلبها جيدا واتركها في الماء لحوالي 10-12 دقيقة.

> انقع قطعة من القطن في هذا الماء لمدة دقيقة او اثنين

> ثم ضعها على حب الشباب

> واتركها لبضع دقائق حتى يجف تماما.

> وأخيرا، اشطف الجلد ب الماء لمسح الثوم

> استخدام عصير الثوم يساعد أيضا على منع الالتهاب والاحمرار الناتج عن حب الشباب.

> استمر على هذه الطريقة بانتظام حتى يمكنك التخلص من حب الشباب على بشرتك.

>2- علاج حب الشباب بالثوم والصبار

> المكونات:

> 3 فصوص من الثوم

> صبار

> ماء

> الطريقة :

> غطي فصوص الثوم بخلاصة الصبار ثم ضعه على مناطق الحبوب وافرك به الجلد لمدة دقيقة أو اثنين واتركها على البشرة لعدة دقائق حتى تجف

> داوم على استعمال هذه الوصفة باستمرار .

>3- علاج حب الشباب بالثوم والزبادي

> المكونات:

> فصين من الثوم

> ملعقة طعام من اللبن الزبادي

> ماء

> الطريقة :

> أولا، اغسل وجهك جيدا وجفف الجلد.

> ضع فصوص الثوم في الخلاط.

> اسحق الثوم حتى يتحول لعجينة ناعمة ثم أضف الزبادي

> ضعي المعجون على حب الشباب والأجزاء المتضررة من وجهك

> اتركها لبضع دقائق حتى تجف تماما.

> اشطف البشرة بالماء للتخلص من الخلطة

> يجفيف الجلد باستخدام منشفة لينة.

>4- علاج حب الشباب بالثوم الخام

> المكونات :

> فصوص من الثوم الخام

> ماء

> الطريقة :

> خذ بعض من فصوص الثوم وقطعها الى قطع مما يؤدي الى انتاج الأليسين.

> امزج فصوص الثوم في قليل من الماء.

> ثم خذ هذا الخليط وافرك به مناطق حب الشباب

> اتركها لمدة حوالي 10-15 دقيقة

> اغسل الجلد باستخدام الماء ثم اتركها حتى تجف البشرة.

> استخدم هذه الطريقة باتنظام حتى تتخلص من حب الشباب تماما على جلدك.

>5- إستخدام عجينة الثوم لعلاج حب الشباب

> المكونات :

> 3 فصوص من الثوم

> 2 ملاعق طعام من الماء

> الماء الفاتر

> غسول منظف للوجه

> الطريقة :

> أولا، اغسل حب الشباب والأجزاء المتضررة من الجلد باستخدام منظف الجلد مع الماء الفاتر.

> اعصر فصوص الثوم تماما ثم أضف الماء وقلب جيدا الآن للحصول على عجينة .

> ضع العجينة على وجهك ودلكها بلطف لبضع دقائق واتركها لمدة خمس – سبع دقائق.

> وأخيرا، اغسله باستخدام الماء الدافئ ثم اتركها حتى تجف البشرة.

> الاستعمال المتكرر لهذه الطريقة سوف يعمل على علاج حب الشباب والتخلص منه

>6- استخدام الثوم لعلاج حب الشباب مع خليط الخل

> المكونات :

> فصوص الثوم

> قطن

> خل

> الماء الفاتر

> الطريقة :

> خذ بعض من فصوص الثوم واطحنها سحقا ناعما حتى تخرج ما بها من عصير

> ثم ضف كمية متساوية من الخل إلى عصير الثوم.

> قلب جيدا لخلطهما معا .

> خذ قطعة من القطن واغمسها في المحلول وامسح بها برفق على اماكن حب الشباب

> اتركه على البشرة لمدة 5-10 دقائق

> اشطف الجلد جيدا بالماء الفاتر.

> اتبع هذه العملية يوميا لبضعة أيام حتى تتخلص من حب الشباب .

>7- الثوم لعلاج حب الشباب بعد خلطة مع الماء الدافئ

> المكونات:

> فصوص الثوم

> نصف كوب من الماء الدافئ

> منشفة

> منظف لطيف

الطريقة :

> خذ بعض من فصوص الثوم واسحقهم حتى تتحول الى عجينة .

> أضف الماء الدافئ للعجينة .

> يقلب جيدا ثم تأخذ واحدة نظيفة، ومنشفة جافة.

> اغمس منشفة جافة ونظيفة في المحلول

> بلل بها اماكن وجود حب الشباب

> ندعه يجف طبيعيا لبعض دقائق.

> اغسله مع منظف لطيف ومعتدل لخفض حب الشباب .

> هذه العملية لن تسبب أي تهيج أو حرقان على الجلد لذلك يمكنك استخدامها بدون قلق .

> كرر العملية لإزالة حب الشباب .

>8- استخدام الثوم لعلاج حب الشباب بدون إضافة أي شئ أخر

> المكونات :

> فصوص الثوم

> ماء بارد

> الطريقة :

> خذ بعض من فصوص الثوم واهرسهم هرسا ناعما

> ضع الثوم مباشرة على حب الشباب لقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، وبالتالي يساعد في تهدئة الجلد.

> اتركها لبعض دقائق وبعد ذلك تخلص تماما من الثوم على بشرتك

> اغسله باستخدام الماء البارد بعد ذلك جفف الجلد.

> استخدم مرطب لمنع الحرقان على جلدك.

> كرر هذه العملية بانتظام حتى تتخلص من حب الشباب

>9- قشر الثوم لعلاج حب الشباب

> المكونات :

> 10- الثوم المبشور

> فصوص الثوم

> المبشرة أو أداة للبشر

> ملعقة

> مقشرة

> وعاء مع غطاء

> منشفة

> ماء دافئ

> مرطب

> الطريقة :

> قشر الثوم ثم ابشره بالمبشرة في اناء

> اضغط على الثوم المبشور بالملعقة لعمل عجينة ناعمة

> ضع هذه العجينة على وجهك وافردها باستخدام اصابعك

> ولكن تأكد من عدم ملامسة العجينة للعينين والأنف، والفم

> اترك العجينة على الوجه لمدة حوالي 15 – 20 دقيقة.

> ضع غطاء على الاناء وضعه في الثلاجة لاستخدام معجون الثوم في السوم الثاني.

> بعدما يجف الوجه تماما، يغسل باستخدام الماء الدافئ لمسح الثوم على وجهه.

> لتجفيف وجهك استخدم منشفة نظيفة .

> ضع مرطب على وجهك لمنع جفافه والخفاظ على رطوبة بشرتك.

> إذا كان يسبب أي حرقان على الجلد فيجب وقف هذا فورا.

>10- علاج الحبوب بالثوم وزيت الزيتون

> المكونات:

> 4 فصوص من الثوم

> 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

> وعاء محكم له غطاء مناسب

> 1 كوب من الماء

> الطريقة :

> بعض تقشير فصوص الثوم ضعها في الخلاط او محضر الطعام لطحنها

> أضف زيت الزيتون البكر الممتاز ثم امزجهما لمدة ثلاثين ثانية حتى يتحول هذا الخليط إلى عجينة سميكة.

> انقل العجينة إلى حاوية أصغر ومحكمة الغلق

> خذ ملعقة كبيرة من الخليط مع الماء.

> خزن الخليط في الثلاجة يمكنك الحفاظ على هذا الخليط لمدة ثمان وأربعين ساعة دون رميه.

> كرر هذه العملية مرتين كل يوم، وأيضا للحصول على نتائج أكثر فائدة، اشرب الماء (8 أكواب أوقية) كل يوم مع هذه العملية.

>11- زيت الثوم مفيد جدا في علاج حب الشباب

> المكونات :

> زيت الثوم

> منظف للوجه

> ماء دافئ

> كرة قطن

> الطريقة :

> في وعاء صب كمية كافية من زيت الثوم

> اغمس قطعة من القطن في الزيت وامسح بها مناطق حب الشباب برفق لبضع دقائق.

> اتركه على البشرة لعدة دقائق .

> بعد ذلك، يغسل زيت الثوم باستخدام الماء الدافئ مع منظف معتدل.

> كرر القيام بهذه العملية بشكل متكرر حتى تتخلص من حب الشباب.

>12- علاج الحبوب بالثوم وخل التفاح

> يساعد خل التفاح في تحقيق التوازن في مستويات الحموضة في الجلد لجعلها جميلة وصحية بينما الثوم يساعد على تدمير البكتيريا المسببة لحب الشباب. لذلك هذا المزيج يعمل بالتأكيد كدواء لحب الشباب . لاستخدام الثوم لعلاج حب الشباب، يجب عليك القيام به على النحو التالي:

> المكونات :

> الثوم

> 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح

> الطريقة :

> اهرس بعض فصوص الثوم باستخدام مطرقة

> ثم أضف خل التفاح الخام والغير مبستر .

> يقلب الخليط جيدا ثم يوضع على حب الشباب

> مع تدليك البشرة لبعض دقائق ثم اتركها تجف بشكل طبيعي لمدة بضع دقائق.

> اغسله باستخدام الماء وبعد ذلك، اترك الجلد يجف .

> استخدم هذه الطريقة مرة واحدة يوميا حتى تتخلص من حب الشباب

>13- علاج حب الشباب بالثوم مع الزيوت الاخرى المفيدة للبشرة

> المكونات :

> فص ثوم

> اى من الزيوت مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز أو الجوجوبا

> إناء

> مصفاة أو منخل

> الطريقة :

> اولا خذ فصوص الثوم وقشرها لتحضيرها

> خذ مقلاة واحدة ثم صب الزيت بها .

> سخن الزيت لبضع دقائق وبعد ذلك تضاف فصوص من الثوم في ذلك.

> أو يمكنك إضافة فصوص من الثوم المسحوق ايضا .

> ترك الأمر للحرارة لحوالي 15 – 20 دقيقة مع التقليب حتى يتغير إلى اللون البني ثم إلى الاسود الفاتح .

> بعد ذلك، صفي هذا الزيت للتخلص من الثوم باستخدام مصفاة.

> انتظر بضع دقائق حتى يبرد تماما ثم قمت بوضع الزيت على بشرتك واتركه لبعض دقائق

> يمكنك تخزين الزيت في وعاء محكم للاستخدام المقبل.

> اغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر مع مطهر معتدل.

> كرر هذه العملية نفسها كل يوم حتى تم تتخلص من حب الشباب .

>14- الثوم واوراق السنفيتون والعسل

> هذه العملية تساعد على تطهير بشرتك وبالتالي يقلل من تطور حب الشباب والبثور. الثوم يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب. العسل يعمل كمرطب ومطهر للجلد و تساعد على تهدئة البشرة ويعالج تهيجها . السنفيتون يكون مفيدا بشكل خاص لعلاج حب الشباب والبثور.

> المكونات:

> 1-3 فصوص من الثوم الطازج

> حفنة من اوراق السنفيتون الطازجة

> عسل

> سكين كبير

> قطعة قماش ناعمة

> الطريقة :

> اهرس فص من الثوم باستخدام السطح الأملس للسكين

> قم بإزالة القشر

> سخن العسل برفق إما عن طريق وضعها في الميكروويف أو الفرن.

> اقطع كمية كافية من اوراق السنفيتون وأضفها الى العسل حتى تحصل على عجينة متماسكة

> أضف الثوم المهروس للخليط وقلبهم جيدا حتى يتم المزج بين كل هذه المكونات بشكل صحيح.

> خذ قطعة من القماش وضع عليها الخليط ثم ضعه على وجهك

> اترك هذا القناع على الوجه لمدة ليلة كاملة

> اغسله باستخدام ماء بارد الى فاتر في صباح اليوم التالي.

> أو، يمكنك استخدام الخليط مباشرة على البثور سيئة أوحب الشباب بدلا من تغطية جميع أنحاء وجهك.

> كررهذه العملية حتى تلاحظ تخلص الجلد من حب الشباب.

>15- إزالة الحبوب بالثوم والزبادي والعسل

> المكونات:

> الثوم

> 1/2 ملعقة صغيرة من العسل

> 2 ملاعق طعام من اللبن الزبادي

> الطريقة :

> اهرس فصوص الثوم

> أضف اللبن والعسل لذلك و قلب جيدا لعمل عجينة .

> ضع هذه العجينة كقناع على جميع أنحاء وجهك.

> اتركها لحوالي 20-30 دقيقة أو حتى يجف تماما.

> اغسله باستخدام الماء

> أو يمكنك أيضا استخدام 2-4 قطرات من زيت الثوم أو 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم بدلا من فصوص الثوم الخام لإزالة حب الشباب.

> اتبع هذه الطريقة بانتظام على وجهك حتى تختفي المشكلة .

>16- استخدام الثوم في علاج حب الشباب بعد إضافة وعسل مانوكا والكركم

> المكونات:

> 6 فصوص من الثوم

> 2-3 ملاعق صغيرة من العسل مانوكا

> 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

> الطريقة :

> خذ بعض من فصوص الثوم واهرسها .

> إضافة مسحوق الكركم وعسل مانوكا .

> يقلب جيدا لعمل عجينة

> ضع العجينة على حب الشباب واتركها لبضع دقائق حتى يجف تماما.

> اغسله باستخدام الماء ثم اتركها حتى تجف .

> تابع هذه العملية بانتظام.

>17- علاج الحبوب بالثوم وحمض السالسيلك

> المكونات:

> 1-2 قطرات من زيت الثوم

> 1-2 قطرات من حامض الساليسيليك

> كرات من القطن

> الطريقة :

> اغمس قطعة قطن في زيت الثوم

> أضف حمض الساليسيليك لذلك.

> امزجها على قطعة القطن ثم ضغها على مناطق حب الشباب

> اتركها لبضع دقائق وبعد ذلك اشطفها بالماء

> كرر العملية حتى يختفي حب الشباب

>19- الثوم لعلاج اثار حب الشباب

> المكونات:

> 2-4 فصوص من الثوم الطازج

> 2 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون

> 1 ملعقة كبيرة من العسل

> الصبار

> 2 ملعقة طعام من الماء النظيف

> مطهر معتدل

> منشفة ناعمة

> ماء دافئ

> الطريقة الأولى :

> اغسل وجهك باستخدام منظف معتدل مع الماء الدافئ.

> جفف الجلد باستخدام منشفة لينة تماما.

> اهرس فص.من الثوم ثم امزجه بالماء لجعله لينا

> ضغع على حب الشباب مع التدليك بلطف لبضع دقائق لتغطية جميع المناطق المتضررة من حب الشباب في بشرتك.

> اشطفه باستخدام الماء الدافئ جيدا.

> الثوم يساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة بلطف والتخلص من الطبقة العليا من الأنسجة والندوب.

> كما تزيل الزيوت أو البكتيريا في الجلد التي تسبب حب الشباب.

> ولكن تأكد من عدم بقاء الثوم على بشرتك أطول من 5-7 دقائق دون غسله بشكل صحيح باستخدام الماء الدافئ فقط

> خذ بعضا من فصوص الثوم و ا سحقهم بشكل صحيح.

> أضف العسل وزيت الزيتون واخلطهما جيدا لعمل عجينة .

> ضعها على مناطق حب الشباب

> اتركها لمدة حوالي 20-25 دقيقة وبعد ذلك اغسلها باستخدام الماء الدافئ.

> وأخيرا، ضع الصبار

> تكرر العملية بانتظام حتى تتخلص من الندوب واثار حب الشباب

> طريقة الثانية : (مغلي الثوم)

> هذه العملية تساعدك على إزالة جميع ندبات حب الشباب وكذلك العيوب.

> المكونات:

> 1 الثوم الخام

> 250 مل من الماء

> وعاء

> مطرقة

> الطريقة :

> خذ أربعة على الأقل أو خمسة فصوص من الثوم المقشر الخام.

> اكسر الثوم باستخدام المطرقة ولكن لا تسحقه تماما فيصبح مثل العجينة

> في الوعاء ضع الماء وضعه على الموقد

> اتركها تغلي وبعد ذلك ضف الثوم .

> اتركها تغلي لحوالي 30-35 دقيقة ولكن تذكر من أن الثوم يغطس في الماء.

> اتركها تبرد لعدة دقائق حتى يصبح الماء فاتر.

> اهرس الثوم لتشكيل عجينة

> ضع العجينة على وجهك خاصة الاماكن التي يوجد بها ندوب حب الشباب

> اتركها لبضع دقائق حتى تجف تماما.

> اغسله باستخدام الماء ثم اتركها حتى تجف البشرة.

> ضع القليل من المرطب

> كرر هذه العملية حتى تتلاشى هذه الندوب وكذلك العيوب الأخرى

>20- تناول الثوم لعلاج حب الشباب

> المكونات:

> 1 أو 2 فصوص من الثوم

> الماء أو عصير

> الطريقة الاولى :

> اسحق فصوص الثوم لاستخراج ما به من عصارة

> اضف عصير الثوم الى الماء أو العصير

> اشربه ببطء

> ولكن تذكر غسل أسنانك ب فرشاة الأسنان بعد تناول هذا العصير الثوم لمنع النفس السيء

> قم بهذه العملية لمرة واحدة أو مرتين في اليوم حتى تتخلص من حب الشباب تماما من الجلد.

> طريقة الثانية : (الثوم مع عصير التفاح)

> المكونات

> فصوص الثوم

> عصير التفاح

> الطريقة

> افرم بعض فصوص من الثوم

> ثم أضف كمية كافية من عصير التفاح إليها.

> يقلب جيدا لعمل عجينة .

> تناول هذا الخليط لتقليل ظهور حب الشباب

> الاستهلاك اليومي من معجون الثوم قد يساعد في علاج حب الشباب، وكذلك تمنع تكرارها.

> أو يمكنك استخدام اللبن أو الجبن بدلا من عصير التفاح

> طريقة ثالثة : (أكل الثوم)

> خذ فصوص الثوم ثم قطعها إلى قطع صغيرة.

> تناول هذه القطع من الثوم على مدار اليوم.

> أو، يمكنك إضافة قطع الثوم في السلطة، والكاري والحساء والمرق، الخ

> يساعدك هذا التخلص من حب الشباب وتعزيز الجهاز المناعي لمنع تكون حب الشباب في المستقبل

> طريقة رابعة : (خبز بالثوم )

> عموما، تناول الثوم تساعد على مكافحة حب الشباب من الداخل الى الخارج ويساعد على تطهير البشرة من حب الشباب ببطء وبشكل كامل.

> المكونات:

> 1 الثوم

> زيت الزيتون

> جبنة البارميزان

> فلفل اسود

> إناء

> الطريقة :

> قم بتقشير الثوم ثم اسحقه او قطعه الى قطع صغيرة

> اقلي قطع الثوم في مقلاة واحدة للحصول عليه في شكل محمص، نكهة خفيفة.

> ثم، يضاف الثوم المسحوق مع جبنة البارميزان وزيت الزيتون والفلفل الأسود.

فوائد زيت الثوم للبشرة :

يمكنك استخدام زيت الثوم كمكون للعناية بالبشرة، لأنه يعزز صحة الجلد دون أي آثار جانبية .

>محاربة الالتهابات الجلدية :

> زيت الثوم له خصائص مضادة للفطريات، وخصائص مضادة للالتهابات، تحارب العديد من الأمراض الجلدية مثل الصدفية، والقدم الرياضي، والبثور، وغيرها من المشاكل الجلدية .

> دراسة أجرتها مجلة Fitoterapia ذكرت أن الخصائص المضادة للفطريات من زيت الثوم تجعله مضاد للإلتهابات الجلدية، ووجدت دراسة أخرى أن زيت الثوم يمكن أن يمنع الإصابة بسرطان الجلد، نظرا لتركيزه العالي من المواد الكيميائية النباتية .

> المكونات :

> كرة من القطن

> زيت الثوم

> الطريقة :

> رش بضع قطرات من زيت الثوم الدافئ على كرة من القطن وفركها على المناطق المتضررة من الجلد .

> تكرار الأمر 2-3 مرات في اليوم .

> ملاحظة :

> تجنب رفع درجة حرارة الزيت لأنه قد يحرق بشرتك .

علاج حب الشباب :

> اذا كنت تشعرين بالإحراج من حب الشباب، ويسبب لك بعض الألام، فإن زيت الثوم يعمل على محاربة هذه المشكلة المستعصية .

> زيت الثوم غني بالمواد الغذائية الأساسية والمضادات للأكسدة والمعروفة بفوائدها لمكافحة حب الشباب، كما أنه يحتوي على السيلينيوم، والأليسين، وفيتامين ج، وفيتامين B6 والنحاس، والزنك، وبما ان الثوم عامل مضاد للالتهابات فإنه يساعد في تهدئة البشرة الملتهبة التي تسببها حب الشباب .

> المكونات :

> زيت الثوم

> الطمي

> الطريقة :

> إضافة بضع قطرات من زيت الثوم إلى كمية من الطمي ووضع العجينة على وجهك .

> تركها لمدة 10 دقائق ثم غسلها بالماء البارد .

> تكرار هذه العملية يوميا لعلاج حب الشباب والندبات .

> ملاحظة :

> تجنب تركه على بشرتك لأكثر من 10 دقائق لأنه قد يسبب إحساسا بالحرقة .

فوائد زيت الثوم للشعر :

تقليل تساقط الشعر :

> يحتوي زيت الثوم على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على نمو الشعر وتحسين نسيجه، وتساعد هذه المغذيات أيضا على محاربة العديد من الأمراض التي تصيب فروة الرأس .

> زيت الثوم هو مصدر غني من الكبريت، وفيتامين E، وفيتامين ج، وفيتامين B1 وفيتامين B6، والتي جميعها عناصر غذائية هامة ولازمة لنمو الشعر بشكل أسرع وتحسين صحة فروة الرأس، كما أنها تمنع تكسر الشعر ويقوي جذور الشعر.

> ووجدت دراسة أجرتها المجلة الهندية للأمراض الجلدية والتناسلية، أن زيت الثوم مفيد جدا في علاج داء الثعلبة، وهي شكل من أشكال حالات تساقط الشعر، كما أن التزييت المنتظم لشعرك وفروة رأسك بزيت الثوم يمكن أن يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي زيادة امتصاص المواد الغذائية الأساسية وتحسين صحة الشعر .

> المكونات :

> زيت الثوم

> شامبو عادي

> الطريقة :

> تدفئة القليل من زيت الثوم ووضعه على شعرك وفروة رأسك، وتركه ليلة وضحاها .

> غسله في اليوم التالي بالشامبو العادي .

> تحذير :

> تجنب رفع درجة حرارة الزيت لأنه قد يحرق فروة رأسك .

>علاج قشرة الرأس :

> عندما تظهر قشور بيضاء على فروه رأسك فإنها تسبب تساقط شعرك، وأفضل شيء يمكنك القيام به هو الاعتماد على زيت الثوم لمساعدتك على علاج قشرة الرأس .

> زيت الثوم له خصائص مضادة للفطريات يمكن أن تكافح العدوى التي تسبب قشرة الرأس، ويحتوي زيت الثوم أيضا على الكبريت التي يساعد على تقليل التهاب الجلد، وبالتالي علاج الحكة الناجمة عن قشرة الرأس .

> المكونات :

> زيت الثوم

> شامبو عادي

> الطريقة :

> تدفئة زيت الثوم ووضعه بسخاء على فروة رأسك، وترك الأمر ليلة وضحاها.

> غسله بشامبو خفيف في اليوم التالي .

> تحذير :

> تجنب رفع درجة حرارة الزيت لأنه قد يحرق فروة رأسك .

فوائد زيت الثوم للصحة :

هناك بعض الفوائد الصحية المذهلة من زيت الثوم التي تجعله علاج للعديد من المشاكل :

>محاربة الالتهابات :

> الأليسين، وهو مركب نشط موجود في زيت الثوم، وله خصائص مضادة للجراثيم والعديد من البكتيريا والفطريات والطفيليات والفيروسات، وللإستخدام يمكن الحصول على كبسولات زيت الثوم من الصيدليه وتناول كبسولة يوميا ولكن بعد استشارة الطبيب .

> تحذير :

> التأكد من استشارة الطبيب للحصول على الجرعة المناسبة لك، كما أنك قد تواجه آثار جانبية مثل حرقة، وغثيان، وغازات، وإسهال عند الإفراط في استخدام زيت الثوم .

>تخفيف ألم الأسنان :

> اذا كنت تعاني من ألم الاسنان الرهيب، فلا داعي للقلق لأن زيت الثوم يساعد في تخفيف ذلك الألم، حيث أن مركب الأليسين السحري لا يساعد فقط على تقليل ألم الأسنان والالتهاب ولكن أيضا يقلل من النشاط البكتيري، ويمنع تسوس الأسنان .

> المكونات :

> زيت الثوم

> كرة قطن

> الطريقة :

> اضافة بضع قطرات من زيت الثوم على كرة من القطن.

> وضع هذه الكرة على السن المصاب لمدة 10-30 دقيقة .

> يكرر هذا الإجراء 2-3 مرات في اليوم لإعطاء أفضل النتائج .

> تحذير :

> عليك التأكد من تفريش أسنانك بعد استخدام زيت الثوم لأنه يمكن أن يسبب رائحة فم كريهة .

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية :

دراسات بحثية عديدة تسليط الضوء على فوائد استخدام زيت الثوم لمكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية، وأوضحت دراسة أجرتها المجلة الطبية براتيسلافا، أن زيت الثوم له فوائد في علاج أمراض القلب لأن مركبات البولي سلفيد العضوية يتم تحويلها إلى كبريتيد الهيدروجين من الكريات الحمراء، وهذا يساعد على استرخاء العضلات الملساء الوعائية وخفض ضغط الدم، كما أن زيت الثوم له فوائد مضادة للالتهابات .

> للاستخدام يتم تناول كبسولات زيت الثوم المتوفرة في الصيدليات، ولكن يجب استشارة الطبيب اولا لتحديد الجرعة المناسبة ومعرفة اذا كان هناك اي تفاعل دوائي بين زيت الثوم مع الادوية الاخرى التي تتناولها .

>خفض الكولسترول السيئ :

> الكوليسترول هو أحد العوامل الهامة التي تساهم في صحة القلب والأوعية الدموية، وزيت الثوم يساعد في تقليل الكولسترول ال

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