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أبو شقة معلقًا على “الكسب غير المشروع”: على الحكومة تقديم قانون يحفظ حق الدولة

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أبو شقة معلقًا على “الكسب غير المشروع”: على الحكومة تقديم قانون يحفظ حق الدولة أبو شقة معلقًا على “الكسب غير المشروع”: على الحكومة تقديم قانون يحفظ حق الدولة

 

المستشار بهاء الدين ابو شقة

قال المستشار بهاء الدين ابو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ان اللجنة رفضت فى اجتماعها اليوم برئاسته مشروع القانون المقدم من بشأن الكسب غير المشروع، وأشار إلى أنه تحدث فى بداية اجتماع اللجنة ان المشروع توسع فى دائرة الخاضعين على نحو يتنافى مع السياسة العامة للدولة وهى ان نكون امام قوانين عامه تشجع الاستثمار وهو ما يتنافى مع هذا التوسع الذى تضمنه القانون المقدم من الحكومة والذى حاد عن هدف المشرع.

وقال ابو شقه :على الحكومة ان تقدم مشروعا متكاملا يحقق المواءمه بين حق الدولة فى الحفاظ على المال العام بما يستوجبه ذلك من ايجاد نصوص تشريعية واضحه ومحدده للتصالح فى كافة المراحل سواء فى التحقيق امام سلطة التحقيق او امام المحكمة او حتى بعد صدور حكم بات بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها فى حالة وفاة المتهم بتحصيل حق الدولة من الورثه فى حدود ما آل اليهم.

وشدد أبو شقة ان رفض مشروع القانون لا يعنى اننا سنقف صامتين امام من تسول له نفسه الاعتداء على اموال الدولة فى نطاق نصوص تشريعية كامله للكسب غير المشروع سيتقدم بها البرلمان وفقا للدستور أو أن تقدم الحكومة مشروعا متكاملا تتحقق به كافة المواءمات المطلوبة وعلى رأسها الحفاظ على حق الدولة فى استرداد اى اموال منهوبه

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