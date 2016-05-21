حملة “نوايانا الحسنة” تنظم حملات لمساعدة المحتاجين بشهر رمضان

بدات اليوم تدشبن حملة خيرية من محافظة القاهرة والفيوم تحت مسمى ( بنوايانا الحسنة نأتي) لك فى اى مكان

وهدف الحملة هو فريق تطوعي وتنظيمي بأسم مبادرة غذائي علاجي للعمل التطوعي المبادرة رسمية برخصة من الديوان الاميري * تنظمه شركة ترجمان للدعاية والاعلان الحملة .

اهداف سفراء النوايا الحسنة لهذه الحملة: هو فريق مكون من مجموعة من المتطوعيين أبناء دولة الامارات العربية المتحدة والمقيمين عليها نشئت وتكونت في دولة الامارات وقامت بمشاركة لعدة فعاليات داخل الدولة

كما قامت أيضا في يناير الماضي بحملة في مصر بأسم ( ايدينا بأيديهم يتخطون المرض ) وهدفنا داخل الدولة مساعدة المجمتع واستغلال اوقات الفراغ باعمال تطوعية ونشر الوعي الثقافي والتطوعي ومساعدة كل المحتاجين من معونة وعون داخل وخارج الدولة والتوجه الاكثر لذوي الاحتياجات الخاصه والايتام والعجزة وتلبية دعوة كل المحتاجين خارج الدولة.

ومن اهداف الحملة ايضاً قيام الفريق بذهابه بحملة بنوايه الحسنة نأتي وتنبيه الى كل الصحافة والاعلام ورجال الخير بأن هناك عوائل في قرى لا احد يعلم بهم سوى الله داخل الدولة او خارج الدولة.

هدف الحمله عمل خيري للفئات المنسية (المتجاهلة في قرى نامية )ومن السباقين في دعم فريق سفراء النوايا الحسنة – جمعية الاورمان الخيرية .

الحملة مكونة من وفد اماراتي ومقيمين في دبي ( متطوعين) ونقطة التحرك من القاهرة الى مدينة الفيوم- – التجمع سوف يحتوي على: – مجموعة من المتطوعين من الامارات المرافقين بالفريق – مجموعة من نجوم الفن الاماراتيين ومجموعة من الرعاة – مجموعة من الداعمين للحملة – نخبة من الفنانين والمطربين من مصر – توفير وتغطية احتياجات الحملة ( المؤن و الاحتياجات الضروريه لمقومات الحياه التي سوف توزع في الحملة حقائب رمضانيه ( سكر + زيت + تمر + أرز) ضرف مبالغ مالية للأسر المحتاجة ( عيدية العيد ) – مراوح ( لأعانتهم على حر فصل الصيف ) – العاب وهدايا للاطفال ( بمناسبة عيد اليتيم ) – كسوة العيد للاطفال المحتاجين * الداعميين والرسميين لهذه الحملة سوف يكون لهم مميزات في جميع الفعاليات داخل وخارج الدولة التابعة لفريق سفراء النوايا الحسنة * الحملات لاتختصر خارج الدولة فقط وانما توجد حملات داخل الدولة *

شكر خاص لكل راعي يدعم هذه الحملة و هذا الفريق