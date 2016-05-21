“أبوتريكة” يشارك في احتفالية توزيع جوائز الدوري القطري

شارك النجم محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي سابقاً، في الحفل الذي اقامه الاتحاد القطري لكرة القدم مساء اليوم للإعلان عن جوائز الموسم الكروي المنتهي.

وسلم “ابوتريكة” خلال الحفل الجائزة الخاصة بهداف الدوري القطري والتي حصل عليها الثنائي مناصفة، كل من عبد الرزاق حمد الله مهاجم الجيش، وتباتا لاعب الريان، وسجل كل منهما 21 هدفا.

وفاز اللاعب رودريجو تباتا لاعب الريان بجائزة أفضل لاعب في الموسم متفوقا على اللاعب عبد الرازق حمد الله، ومشعل عبد الله لاعب الأهلي.

كما فاز عبد الكريم حسن لاعب نادي السد بجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة متفوقا على أحمد معين لاعب الجيش وعلي أسد لاعب السد.