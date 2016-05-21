أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“أبوتريكة” يشارك في احتفالية توزيع جوائز الدوري القطري

Google+ Print
“أبوتريكة” يشارك في احتفالية توزيع جوائز الدوري القطري “أبوتريكة” يشارك في احتفالية توزيع جوائز الدوري القطري

أبو تريكة

شارك النجم محمد أبوتريكة نجم الوطني الأول والنادي الأهلي سابقاً، في الحفل الذي اقامه الاتحاد القطري لكرة القدم مساء اليوم للإعلان عن جوائز الموسم الكروي المنتهي.

وسلم “ابوتريكة” خلال الحفل الجائزة الخاصة بهداف الدوري القطري والتي حصل عليها الثنائي مناصفة، كل من عبد الرزاق حمد الله مهاجم الجيش، وتباتا لاعب الريان، وسجل كل منهما 21 هدفا.

وفاز اللاعب رودريجو تباتا لاعب الريان بجائزة أفضل لاعب في الموسم متفوقا على اللاعب عبد الرازق حمد الله، ومشعل عبد الله لاعب الأهلي.

كما فاز عبد الكريم حسن لاعب نادي السد بجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة متفوقا على أحمد معين لاعب الجيش وعلي أسد لاعب السد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات