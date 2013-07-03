مؤيدو مرسي يحطمون محال "خالد بن الوليد" بالإسكندرية ويمنعون المواطنين من الاحتفال

ورئيس مباحث الإسكندرية: تلقينا بلاغات بما يحدث وجار السيطرة على الموقف

كتب : مروة مرسي منذ 27 دقيقة

صورة ارشيفية

اجتاحت حالة من الرعب شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي بالإسكندرية، بعدما فوجئ الأهالي بعدد من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي يقتحمون المحال التجارية حاملين العصي والأسلحة البيضاء، ويمنعون الاًهالي من النزول للاحتفال.

وقال شاهد عيان إن مجموعة من الملتحين هاجموا المواطنين بالأسلحة البيضاء والعصي بعد انتهاء بيان القوات المسلحة، وحطموا محال شارع خالد بن الوليد، ورددوا هتافات "إسلامية إسلامية"، ما جعل المواطنين يهربون خوفا منهم.

وأضاف أن كثيرا من المواطنين نزلوا للاحتفال على الكورنيش، إلا أن بعض مؤيدو مرسي أطلقوا أعيرة نارية وأجبروا المواطنين على العودة لمنازلهم، واستغاثوا بالقوات المسلحة والشرطة لإنقاذهم.

ومن جانبه، أكد العميد شريف عبدالحميد رئيس مباحث الإسكندرية، أن مديرية الأمن تلقت عددا من البلاغات من المواطنين بوجود اعتداءات عليهم بتلك المنطقة، وتم إرسال تعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف.

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