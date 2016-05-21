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تفحم أتوبيس رحلات بالحى الـ11 فى مدينة السادس من أكتوبر

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تفحم أتوبيس رحلات بالحى الـ11 فى مدينة السادس من أكتوبر تفحم أتوبيس رحلات بالحى الـ11 فى مدينة السادس من أكتوبر
تفحم أتوبيس رحلات خاص بالحى الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر، بعد اشتعال النيران به نتيجة ماس كهربى، وانتقلت سيارة إطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على النيران التى اشتعلت بالأتوبيس.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا من سائق أتوبيس رحلات باشتعال النيران به، وبدوره انتقل العميد أحمد البيلى مفتش مباحث أكتوبر إلى المكان وتبين حدوث اشتعال بالكامل وتم الدفع برجال الإطفاء إلى المكان وتمت عملية الإخماد بدون وقوع أى إصابات.


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