«جلوبو سبورت» البرازيلية: مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع نيمار

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية أن نيمار يستعد لجلسة مصيرية للتفاوض حول بنود عقده الجديد مع إدارة البارسا عقب مباراة إشبيلية في نهائي كأس الملك، وفي حالة عدم رضاه عن راتبه في العقد الجديد فإنه سيفكر بجدية في العروض الأخرى التي قدمت له ، خاصة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن هناك أندية أوروبية أخرى مهتمة بضم اللاعب مثل ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت إن إدارة البارسا استقرت على تمديد عقد نيمار لمدة 5 سنوات إضافية، ورفع الشرط الجزائي الذي يسمح ببيعه إلى 170 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن نيمار انضم لصفوف الفريق الكتالوني في صيف 2013 قادما من نادي سانتوس البرازيلي.