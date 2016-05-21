وزير الصحة يشارك فى اجتماع وزراء الصحة الأفارقة بجينيف

بحث الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، خلال مشاركته اجتماع وزراء الصحة الأفارقة بجينيف، تقرير خبراء مجموعة 1عمل اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، بالإضافة إلى عرض تقرير مرحلي عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض ، وتسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب .. جاء ذلك على هامش، مشاركته فى فعاليات اجتماع منظمة الصحة العالمية فى دورتها التاسعة و الستين والمزمع عقدها خلال الفترة من 23-28 مايو الجاري.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع بحث أيضًا تعزيز الشراكة بين مبادرة دحر الملاريا والدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، كما ناقش الاجتماع التحضير لاجتماع مكافحه الايدز المزمع عقده في نيويورك.

وأشار مجاهد إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان قد عقد اجتماعا ثنائيا على هامش اجتماع المنظمة مع نظيره التونسي لبحث سبل التعاون في مجال الصحة بين البلدين.

ويذكر أن الوفد المرافق للدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إلى جينيف يضم الدكتورة مايسة شوقي نائب الوزير للسكان والدكتورة هالة ماسخ رئيس قطاع شئون الأقاليم والمدير التنفيذي لمشروع علاج غير القادرين والدكتور محمد الترياقي عضو المكتب الفني لوزير الصحة والسكان والدكتورة مها صالح ممثلا عن القطاع الوقائي بالوزارة.