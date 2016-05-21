مباشر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1) كريستال بالاس (1) .. دي خيا يتألق

يقدم Filgoal.com تغطية حية لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والمقامة على ملعب ويمبلي.

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ق107 دي خيا يتألق وينقذ هدف محقق من تسديدة دوايت جايل

استراحة

ق105 سمولينج يعرقل بولاسي ويحصل على الإنذار الثاني ليغادر المباراة مطرودا

ق101 تسديدة قوية من بولاسي ينقذها دي خيا ببراعة ويبعدها لركنية

ق92 روني ينقذ كرة من زاها المنفرد بالمرمى

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي

ق90+4 زاها يفشل في استغلال خطأ سمولينج ويسدد كرة قوية لكن في الشباك من الخارج

ق90 تغيير ثالث غريب ليونايتد بخرج ماتا محرز الهدف ودخول جيسي لينجارد!

ق87 إنذار لواين روني بعد تدخل قوي على لاعب كريستال بالاس

ق86 دوايت جايل يدخل بديلا لكونور ويكام

ق85 فالنسيا ينطلق من اليمين ويمرر ليانج الذي يسدد في الدفاع

روني يمر ببراعة من 4 من لاعبي كريستال بالاس ويرسل عرضية لفيلايني يهيئها بصدره لماتا يسددها في المرمى ويفشل جويل وارد في إبعادها

ق81 جووووووووووووووول ماتا يتعادل ليونايتد

ق78 جوووووووووووول بانشيون يسجل الهدف الأول لكريستال بالاس بعد كرة طولية استلمها وهو خالي من الرقابة سددها بيساره صاروخية في الزاوية الضيقة لدي خيا

ق73 تغيير لكريستال بالاس بدخول جاسيون بانشيون وخروج يوهان كاباي

ق73 تغيير ثاني ليونايتد بخروج ماركوس راشفورد مصابا أيضا ودخول آشلي يانج

ق66 روخو يغادر اللقاء مصابا ويدخل ماتيو دارميان

ق63 داميان ديلاني يعرقل روخو ويحصل على إنذار

ق62 رأسية من مارسيال بعد عرضية متقنة من فالنسيا لكن القائم يتصدى

ق56 جيدينالك يسدد كرة برعونة وخالي من الرقابة لكن فوق العارضة

ق53 أووووه فيلايني يسدد كرة صاروخية من مسافة قريبة لكن العارضة تتصدى

ق47 سكوت دان يعرقل راشفورد ويحصل على إنذار

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق45 إنذار لخوان ماتا بعد عرقلة بابي سواري

ق40 إنذار لماركوس روخو

ق37 تسديدة قوية من كاريك لكن فوق العارضة

ق35 روني يتدخل ليبعد كرة من أمام زاها المنفرد بعد خطأ كارثي من دالي بليند

ق33 راشفورد يمر من اليمين ببراعة ويلعب عرضية لمارسيال الذي يددها بقوة لكن جويل وارد يبعد الكرة قبل أن تدخل شباك فريقه

ق28 تسديدة أخرى من ويكام لكن بجوار القائم

ق28 تسديدة قوية من بولاسي يمسك بها دي خيا

ق25 رأسية من فيلايني بعد ركنية من بليند تمر بجوار القائم الأيسر

ق22 ماتا يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها هينيسي ببراعة

ق18 دي خيا ينقذ رأسية قوية من بولاسي بعد عرضية كاباي

ق18 سمولينج يحصل على إنذار بعد عرقلة ويكام

ق16 تسديدة من روخو بعد تمريرة بينية من روني لكن حارس كريستال بالاس يمسك بها بسهولة

ق15 تسديدة قوية من واين روني يمسك بها هينيسي حارس كريستال بالاس على مرتين

بداية المباراة