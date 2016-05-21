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الممثلة الأميركية كارلا أورتيز في دمشق لإنتاج فيلم وثائقي عن المجتمع السوري

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بالصور.. ما الذي تفعله هذه الممثلة الامريكية في دمشق؟!

الممثلة الأميركية كارلا أورتيز في دمشق القديمة

 

قامت الممثلة والمنتجة الأميركية، كارلا أورتيز، بزيارة إلى سوريا من أجل إنتاج فيلم وثائقي عن المجتمع السوري منذ القدم وإظهار دور المرأة وتأثيره في البلاد وعلى الأجيال خلال الحرب على سوريا منذ أكثر من 5 سنوات.

وقالت وزارة الإعلام السورية، عبر موقعها، إن لقاء جمع وزير الإعلام عمران الزعبي بالممثلة والمنتجة الأميركية أكد خلاله الزعبي أن الحروب فيها الكثير من المآسي والأحزان، فهي تقتل الناس لكنها لا تستطيع أن تقتل الشعوب ولو كان عكس ذلك لما استمرت الحياة لألاف السنين.

وأضافت الوزارة ان أورتيز أكدت حبها لسوريا وشعبها الذي رأت في عيونه حبه لبلاده من خلال استقبالهم لها، معربة عن رغبتها في زيارة سوريا في المستقبل ثانية.

وأشار الزعبي إلى أن الدراما السورية هي الاولى في العالم العربي، فالفنانون السوريون لهم بصمتهم في كل أنحاء العالم، أمثال مصطفى العقاد وعمر الشريف المعروف أنه مصري ولكنه سوري من دمشق القديمة، متمنياً أن يكون للممثلة أورتيز ذات السيرة الفنية المعروفة الوقت الكافي للإطلاع على الدراما السورية.

ونقل موقع “شام تايمز” هذه الصور للمثلة أورتيز في دمشق القديمة.

الممثلة الأميركية كارلا أورتيز في دمشق القديمة

الممثلة الأميركية كارلا أورتيز في دمشق القديمة

الممثلة الأميركية كارلا أورتيز في دمشق القديمة

الممثلة الأميركية كارلا أورتيز في دمشق القديمة

الممثلة الأميركية كارلا أورتيز في دمشق القديمة

الممثلة الأميركية كارلا أورتيز في دمشق القديمة

الممثلة الأميركية كارلا أورتيز في دمشق القديمة

الممثلة الأميركية كارلا أورتيز في دمشق القديمة

 

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