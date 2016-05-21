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صورة - أبو تريكة ضيف شرف حفل جوائز ' الأفضل ' في الاتحاد القطري

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صورة - أبو تريكة ضيف شرف حفل جوائز ' الأفضل ' في الاتحاد القطري صورة - أبو تريكة ضيف شرف حفل جوائز ' الأفضل ' في الاتحاد القطري

حضر محمد أبو تريكة رمز النادي الأهلي والكرة المصرية حفل جوائز الاتحاد القطري لكرة القدم.

الاتحاد القطري لكرة القدم أقام يوم السبت حفل تكريم الأفضل في موسم 2015-2016.

وشهد الحفل تواجد أبو تريكة والذي قدم جائزة "الهداف" والتي جاءت مناصفة بين رودريجو تاباتا لاعب نادي الريان القطري وعبد الرازق حمد الله لاعب الجيش.

كما توج تاباتا بجائزة أفضل لاعب في الموسم وخورخي فوستاني مدرب نادي الريان بجائزة أفضل مدرب.

وتوج نادي الريان بلقب دوري نجوم قطر بعد جمع 62 نقطة من 26 مباراة مبتعدا عن الجيش أقرب الملاحقين بـ14 نقطة كاملة.

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