السيطرة على حريق داخل مخزن إحدى الشركات فى أسوان

تمكنت إدارة الحماية المدنية بأسوان، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق فى مخزن بمنطقة الصداقة الجديدة دون إصابات. تلقى العميد ضياء الدين صبحى وكيل إدارة الحماية المدنية بأسوان بلاغاً من أهالى منطقة الصداقة، يفيد بنشوب حريق فى مخزن تابع لإحدى الشركات.

على الفور وجه وكيل إدارة الحماية المدنية بأسوان 5 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران قبل امتداداها إلى العمارات السكنية المجاورة، فيما لم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو إصابات، وأدى الحريق إلى احتراق كمية من المخلفات داخل المخزن، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.