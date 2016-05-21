اذا كنت رجلا تعاني من البشرة الدهنية و تبحث عن اهم الطرق الصحية و العلاجية للتخلص منها نهائيا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مذهل و صحي يشمل علاج البشرة الدهنية عند الرجال.

يعاني الكثير من الشباب والرجال من البشرة الدهنية فما هي أسباب البشرة الدهنية عند الرجال ؟ وكيف يمكن العناية بها وعلاجها والاهتمام بها أيضا ؟ حيث ان بشرة الرجال تواجه العديد من المشاكل بالمقارنة مع بشرة المرأة، وهناك العديد من الأسباب وراء هذه المشاكل، ولكن المشكلة في الغالب هي ان الرجال لا يريدون استخدام الكريمات، والمرطبات مثل الفتيات، وبالمقارنة مع الفتيات فإنهن أكثر وعيا تجاه بشرتهم، حيث انهم يبحثون عن حلول دائمة وسهلة لحب الشباب او أي مشكلة تواجه بشرتهم .

أسباب البشرة الدهنية عند الرجال

المشكلة الجلدية الأكثر شيوعا عند الرجال هي البشرة الزيتية أو البشرة الدهنية والتي يترتب عليها مشكلة شائعة أخرى وهي البثور وهي تحدث بسبب البشرة الدهنية، وعدم الرعاية المناسبة، أو بسبب العرق المفرط الذي يسد مسام الجلد. كما أن للأنسجة درجة عالية من التنظيم، حيث يستجيب حاجز البشرة بسرعة وكفاءة للتغيرات البيئية وذلك للحفاظ على حالة البشرة ضمن التوازن المثالي .

> هرمون التستوستيرون يمكن أن يزيد من زيادة الزيوت التي تفرز في جميع أنحاء الجسم، والذي يمكن ملاحظته بشكل خاص على الوجه .

> شيخوخة الجلد تكون أكثر في الرجال، حيث ان فقدان الكولاجين من بشرة الرجال يحدث في سن مبكرة أكثر من النساء، مما يسبب في ظهور خطوط دقيقة في سن العشرين،

> والتجاعيد في سن الثلاثين او الاربعين، والتجاعيد أكثر عمقا في سن الخمسين .

> العادات الغذائية الخاطئة وعدم العناية بالبشرة هي من الأسباب الرئيسية لمشاكل الجلد لدى الرجال .

> نصائح لحل مشاكل البشرة الدهنية عند الرجال

> شرب على الاقل 6-8 أكواب من الماء يوميا .

> غسل الوجه جيدا بعد التمارين الرياضية، لأن العرق يسبب انسداد المسام وتكون البثور .

> تناول الكثير من الفاكهة والخضار.

> تجنب محاولة افراغ البثور التي لها رأس ابيض وتركها حتى تفرغ من تلقاء نفسها .

> محاولة تقليل تناول الطعام الحار .

> استخدام الليمون إذا كنت تعاني من البشرة الدهنية .

> استخدام غسول للوجه ويكون خالي من المواد الكيميائية .

> غسل وجهك على الأقل 4 مرات في اليوم .

> تجنب استخدام ادوات الحلاقة او الشفرات مع شخص اخر .

> شرب ماء جوز الهند هو من افضل الحلول لكثير من مشاكل الجلد .

> استخدام اللبن الرائب على وجهك، وبعض الناس لا يروق لهم رائحة اللبن الرائب حيث

> يمكنهم استخدام ماسك الطماطم للبشرة الدهنية .

> استخدام مرطب جيد بعد الاستحمام وقبل النوم وبعد الحلاقة .

> الحفاظ على يديك بعيدة على وجهك حتى تتجنب نقل المكروبات .

بعض النصائح للعناية ببشرة الرجل الوسيم

تماما كما النساء ، الرجال هم ايضا معرضون لتاثيرات اشعة الشمس ، للجفاف ، الرطوبة وتلوث الهواء. الرجال ايضا يمرون بمراحل الشيخوخة ، يشعرون بالتعب والاجهاد ، ولا يتخلون عن الكحول والدخان المضرين بالبشرة .

بالاضافة الى ذلك ، فقد اظهرت الدراسات الحديثة الى ان جلد الذكور هو اكثر اشكالية من جلد الاناث : الفرق بين الجلد الذكري والنسائي ، يتمركز في الاساس بكمية الدهون فوق-الجلد (الزهم) المفرز بشكل طبيعي والذي يهدف الى الحماية من الجفاف ، اختراق الملوثات وخسارة الرطوبة.

بعد سن البلوغ ، كمية الدهون المفرزة تنخفض لدى الرجال مقارنة بالنساء. لذلك فان جلد الرجل جاف ، خشن وصورة التجاعيد اكثر وضوحا وظهورهم اسرع.

وبناءا على ذلك ، فمن السهل فهم التوجه للتنمية والتطوير في مجال العناية ببشرة الرجل في جميع انحاء العالم وبطبيعة الحال في بلادنا ايضا. شركات مستحضرات التجميل تقدم خطوط خاصة للعناية بالرجل التي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات بداية من محلول الحلاقة ووصولا لمزيلات العرق ، الزيوت المعطرة ، العطور وحتى الكريمات المضادة للتجاعيد .

مكونات مستحضرات العناية ببشرة الرجل الوسيم يجب ان توفر الكثير من الطاقة للخلايا ، الراحة ، الحيوية والتنقية (التطهير) وفقا لاحتياجات الذكور. الجلد الذكري دائما مكشوف وغير محمي على الاطلاق: سميك والتجاعيد التي تظهر به عميقة ، مظهر الخدين ثقيل ، قد يتطور ذقن مزدوج وتتسع الرقبة. الحلاقة تزيل الرطوبة الضرورية من الجلد يوميا ، وعادة ما يميل الرجال الى تناول الاطعمة التي قد تتسبب باحمرار الجلد وتوسع المسام .

واخيرا، التعرض المستمر للتاثير البيئي دون استخدام مستحضرات وقاية من الشمس تتسبب للجلد الذكوري بمعاناة شديدة من تلوث الهواء واشعة الشمس. كما تلائم النساء كريم الوجه لجميع انواع البشرة ، يجب على الرجال القيام بذات الامر في كل ما يتعلق بمستحضرات العناية بالبشرة المختلفة التي يستخدمونها ، وخاصة هلام الحلاقة والكولونيا.

وفقا للمستشارة الرئيسية لشركة “ديور” ، من المهم ملائمة نوع الكولونيا لبشرة الوجه ، في حين ان اصحاب بشرة الوجه الحساسة يناسبهم بلسم الكولونيا بتركيبته بصورة محلول. وهو يحتوي على نسبة منخفضة من الكحول ولذلك فهو مناسب للبشرة الحساسة .

بالنسبة لاولئك الذين لا يعانون من الحساسية فان كل انواع الكولونيا ممكن ان تناسبهم . جميع انواع الكولونيا التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول ملائمة لهم . بعد عملية الحلاقة يجب استخدام الكولونيا على الفور ، اذ ان عملية الحلاقة هي عدوانية للبشرة ومن المهم جدا تطهير البشرة بعدها.

يجب استخدام الكولونيا على بشرة نظيفة . الكولونيا تشكل المرحلة المكملة لعملية الحلاقة ، فهي تعيد للبشرة الشعور بالنعومة والليونة .

ولكن قبل وضع الكولونيا، هنالك مرحلتين من المهم جدا القيام بهما اولا . الاولى هي تنظيف الوجه ، والثانية هي عملية الحلاقة مع الحد الادنى من الجروح.

تميز البشرة الذكورية مقارنة بالبشرة النسائية . البشرة الذكورية تتطلب معاملة مختلفة عن البشرة النسائية ولذلك فهناك تفرقة بين مستحضرات التجميل للرجال وللنساء.

وفقا لاقوال روز فالون ، مديرة العلامة التجارية سوفتاتش ، عندما يطورون منتجا للعناية ببشرة الرجل ياخذون بعين الاعتبار الحاجة التجميلية الى جانب الناحية النفسية.

الرجل لا يريد المنتج الذي يترك اثرا ، وانما يرغب بالمنتج الذي تمتصه البشرة على الفور . الرجل يريد الحل الاسرع – منتج سهل للاستعمال ، دون الكثير من الطبقات ومع الحد الادنى من الانشغال به.

ينبغي ان تتضمن خزانة العناية ببشرة الرجل الوسيم والعصري منتجا لتنظيف البشرة ، منتجا للحلاقة ومنتجا لما بعد الحلاقة ، ويمكن ان تكون تلك بثلاثة انواع تركيبات معينة منها :هلام ، غسول وكريم.

من المفضل ان يحتوي كريم الترطيب ( لما بعد الحلاقة) على عنصر هيدرا فويتون 24 الذي يحافظ على مستوى الرطوبة في البشرة لمدة 24 ساعة وان يحتوي على مركبات لتهدئة الجلد . كما يجب ان يحتوي المنتج على مادة واقية من الشمس مع معامل حماية SPF10-SPF20.

فيما يتعلق بمنتجات تنظيف البشرة فعادة ما يفضل الرجال منتجات التنظيف بتركيبة الهلام لانها تحتوي على الصابون وتغسل بسهولة ، وذلك بالمقارنة مع المنتجات النسائية التي تسوق منفردة – سائل الوجه ومحلول الوجه .

كما ينصح بتركيبة الجل لمنطقة العينين لانه يمتص بشكل فوري ولا يتطلب الكثير من الانشغال به. في منطقة الجبين والانف ، المناطق التي لا يقومون بحلاقتها ، ينصح بالقيام بعلاج الحبيبات لازالة الخلايا الميتة والتنظيف العميق.

تضيف اورسيلا ، المرشدة الرئيسية لشركة “كلارنس Clarins” عدة نقاط حول الفروق بين بشرة الرجل وبشرة المراة :

> – للبشرة الذكورية افراز مفرط للزهم ، البشرة لامعة ، المسامات واسعة وهناك وفرة من هرمون التستيرون ، ولذلك فان البشرة تتطلب الية للتطهير وموازنة الدهون .

> – طبقة الجلد الخارجية للبشرة الذكورية اكثر سمكا ، العمل الخلوي اكثر نشاطا بالاضافة الى تجدد الخلايا المعجل.

> – نشاط الدورة الدموية لدى الذكور لديه ميل للتسبب بالاحمرار نتيجة لتوسع الاوعية الدموية . لذا، ينبغي تنفيذ عملية الحلاقة بعد فترة راحة (بعد الوجبات).

> – تتاثر البشرة بسهولة من التغييرات المناخية ،درجة الحرارة ومن البخار. منطقة العينين حساسة وتحتوي على بقع غامقة وانتفاخات وبالتالي فهي بحاجة للانتعاش والتنشيط.

> – في البشرة الرجولية هنالك تقسيم مختلف للخلايا العصبية ، حيث هنالك اقل حساسية للمس ، والبشرة تتطلب علاجا مختلفا وعناصر خاصة.

طرق تبييض الوجه للرجال طبيعيا بالمنزل بسرعة

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سنطرح في هذه التدوينة بعضا من الطرق و الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الوجه للرجال ، و التي توفر له كل العناية التي تتماشى مع إحساسه بالقوة و شغفه باللون الأحمر، كما تحافظ على بشرته في أفضل حال؛ إذ تمتاز المستحضرات و الوصفات التي سنطرحها بشذاها العطري الفواح، و تزود البشرة بالطاقة اللازمة مع منحها إحساساً بالتماسك و النعومة بفضل خاصية التخمير العالي و تقنية النانو.

فإذا أردنا معرفة ماهية تقنية التخمير فهي تقوم على مستخلصات مركزة تزود البشرة بمضادات الأكسدة و الحماية اللازمة، كما تساعد على مكافحة علامات التقدم في السن مع إضفاء إشراقة و نضارة تلفت الأنظار.

أما تقنية النانو لتبييض الوجه للرجال فهي تعتمد أيضا على مستخلصات طبيعية متنوعة تتغلغل عميقاً في البشرة التي تمتصها على أتم وجه، فتساعد بالتالي على تسريع وإتمام عملية أيض خلايا البشرة.

و تتألف السلسلة من ثلاثة مستحضرات هي منشط، و لوشن، و مادة أساسية؛ إذ يقوم المنشط السائل “ريد باور اسكين” (Red Power Skin) بترطيب و تلطيف البشرة التي تعاني من الجفاف نتيجة للإجهاد أو العوامل البيئية الضارة، مما يؤخر علامات الشيخوخة المباشرة و يمنح البشرة مزيداً من الحيوية، وفي الوقت ذاته يساعد “ريد باور لوشن” (Red Power Lotion) الخالي من الزيوت البشرة على مقاومة الجفاف بشكل فعال، في حين يقوم “ريد باور إسنس” (Red Power Essense) بتحسين نسيجها.

كما يتضمن كل مستحضر من هذه المجموعة أربعة مكونات طبيعية تجعل البشرة أكثر صحة وحيوية، مثل البوليفينول، وأنثوساينين، فضلاً عن مزيج من العناصر المعدنية المستخلصة من أجود عصائر الكرمة الفرنسية، و التي تضمن تمتع البشرة بدرجة عالية من المرونة، أما تركيبة التوت الأحمر المخمر فتحتوي على توت الأكاي إضافة إلى أنواع توت أخرى من شأنها الحؤول دون تأكسد البشرة، كما تسهم التركيبة المركزة للماء المخمر إلى جانب ست (06) نباتات حمراء أخرى في حماية البشرة من التشقق، و تمنحها حيوية و ترطيباً عاليين، و تأتي تقنية النانو بتركيبة من النباتات البرية لتساعد على تحسين أيض خلايا البشرة.

و بالإضافة لما تقدم أعلاه يمكن الاستفادة أيضا من هذين الخلطتين الطبيعتين :

قناع دقيق الشعير و عصير الليمون و ماء الورد :

> خلطة دقيق الشعير وعصير الليمونخلطة دقيق الشعير وعصير الليمون

> الطريقة : أعدّ عجينة من دقيق الشعير مع عصير الليمون و ماء الورد، وطبّقها على وجهك و هو رطب.

اتركها تجفّ قليلاً، ثم اغسل بشرتك بالماء البارد، و قد أثبتت التجارب أن هذا العلاج له خاصّية رائعة في تبييض و تفتيح البشرة، بالإضافة لعامل ملطّف و معطّر.

قناع خشب الصندل و عصير الليمون :

> خلطة عصير الليمونخلطة عصير الليمون

> الطريقة : اخلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع خشب الصندل، لصنع عجينة. كما يمكنك إضافة ماء الورد إلى عصير الليمون الطازج.

طبّق القناع على وجهك لمدّة 15 دقيقة، ثمّ اغسل بشرتك بالماء الفاتر، و قد يعتبر هذا العلاج فعّالا للغاية لإبطال إنتاج الميلانين في البشرة.