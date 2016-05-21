يعتبر الجوز من احد انواع المكسرات الغنية بكثيرة من الفوائد الصحية و الجمالية نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال مذهل يشمل فوائد زيت الجوز.

من المعروف ان الجوز من المكسرات الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، ولذلك يتم استخراج زيت الجوز من ثمار الجوز الذي يتميز بأنه يحتوي على جميع المواد والدهون الصحية المفيدة لصحة الجسم والحفاظ على الشعر والبشرة .

> فوائد زيت الجوز

إليكم فوائد زيت الجوز

فوائد زيت الجوز للبشرة :

زيت الجوز يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، والتي تعمل العجائب للبشرة وينصح بشدة للأشخاص الذين يرغبون في جعل بشرتهم دائمة النضارة والشباب، ومن فوائد زيت الجوز للبشرة :

>التخلص من التجاعيد :

> زيت الجوز علاج فعال للتجاعيد، حيث أنه يحتوي على مادة دهنية وتطبيقه بصورة منتظمة يمكن أن يساعد في التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد والتي سوف تختفي مع مرور الوقت .

>علاج الإلتهابات الفطرية :

> الالتهابات الفطرية من المشاكل الجلدية المعروفة والتي يعاني منها الكثير، واستخدام زيت الجوز على البشرة في مكان الاصابة يساعد في محاربة الالتهابات الفطرية بشكل جيد .

>علاج الصدفية :

> الصدفية من المشاكل الجلدية المزعجة، وزيت الجوز يساعد على التخلص منه، ويمكن ان يستخدم موضعيا على مكان الاصابة أو إضافته إلى ماء الاستحمام والجلوس فيه لمده 10 دقائق

>مضاد للأكسدة لمنع الشيخوخة :

> زيت الجوز هو أحد مضادات الأكسدة القوية جدا، والذي يساعد على محاربة الشيخوخة بشكل جيد، مما يجعله امر مفيد جدا لبشرتك .

فوائد زيت الجوز للشعر :

يساعد على منع تساقط الشعر :

> فقدان الشعر يمكن أن يكون أمر مرهق ويسبب ازعاج كبير بالنسبة لكثير من البنات وكذلك الرجال، ويساعد زيت الجوز في كثير من الأحيان على محاربة تساقط الشعر بمساعدة أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تمنع تلف الخلايا .

>محاربة قشرة الرأس :

> زيت الجوز علاج فعال لمحاربة قشرة الرأس، كما أنه يساعد في الحفاظ على فروة الرأس نظيفة عن طريق إزالة جميع الأوساخ منه، وتطبيقه بانتظام يساعد في الحصول على أقصى قدر من المنافع، ويمنع فروة الرأس من التقشر وتكون قشرة الرأس .

>يعزز نمو الشعر :

> زيت الجوز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، حيث انه مفيد لأنه يساعد على تجديد الخلايا وبالتالي يسرع نمو الشعر .

فوائد زيت الجوز لصحة الجسم :

زيت الجوز تسبب في احداث تغيير كبير في جميع أنحاء العالم، حيث ان له العديد من الفوائد الصحية والتي تشمل ما يلي :

>يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية :

> زيت الجوز يساعد على خفض مستويات الكولسترول في الجسم، وبهذه الطريقة فإنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وللحصول على هذه الفوائد يمكن استخدام زيت الجوز في النظام الغذائي .

>تقوية الأوعية الدموية :

> استهلاك زيت الجوز يساعد كثيرا في تعزيز أداء الأوعية الدموية بشكل عام، لذلك من الأفضل استخدام زيت الجوز في العديد من الوصفات الغذائية في النظام الغذائي .

>التخلص من دهون البطن :

> زيت الجوز يساعد على التخلص من دهون البطن، حيث يمكن أستهلاكه بسهولة عن طريق استبدال أي زيت آخر تستخدمه بزيت الجوز، حيث يمكن إضافة زيت الجوز إلى السلطة مما يجعلك تشعر بالشبع ويساعد أيضا الجسم على مقاومة الرغبة من أجل الدهون .

>التخلص من الأرق :

> يساعد زيت الجوز على محاربة الأرق ويضمن لك ليلة نوم جيدة، حيث أنه يحتوي على الميلاتونين الذي يعزز النوم وينظمه، كما انه امر جيد للأشخاص الذين يعانون من النوم الغير منتظم .

فوائد عين الجمل

يعتبر عين الجمل من أهم أنواع المكسرات المحبوبة لدى العديد من الأفراد، ولكنه ليس محبوب لدى العديد من الأفراد فقط، بل أنه يحتوي على العديد من المعادن والألياف والمواد الغذائية المفيدة لجسم الإنسان بشكل فعال وجيد للغاية وهو له العديد من الفوائد، كما أنه يعتبر من انواع المكسرات اللذيذة في الطعم أيضاً ومعاً الآن للتعرف على أهم فوائد عين الجمل .

1- فوائد عين الجمل للبشرة

> يحتوي عين الجمل على العديد من الفيتامينات، فهو يحتوي على فيتامين هـ الذي يساعد في إظهار الجلد بشكل مشرق وأكثر صحة ونضارة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية جداً من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والبشرة من أشعة الشمس المضرة للبشرة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الضرورية للجلد، بالإضافة إلى أنه يساعد على حماية الجلد من الشيخوخة المبكرة وأعراضها .

2- فوائد عين الجمل للعلاقة الجنسية

> تشير الابحاث العلمية إلى أن عند تناول عين الجمل يومياً فهذا يساعد على زيادة هرمون التستيرون الذكري، فقد يحتوي عين الجمل على العديد من الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميجا 3 وأوميجا 6، كما أن إنخفاض الأحماض الدهنية بالجسم تقلل من مستويات الهرمونات بالجسم، بالإضافة إلى أن عين الجمل يحتوي على حمض الأميني الأرجينين، الذي يتم تحويله إلى أكيد النتريك بالجسم، فهو يساعد في توسيع الأوعية الدموية بالجسم، وزيادة تدفق الدم إلى العضو الذكري، مما يساعد في حدوث الإنتصاب وإستمراره لمدة طويلة .

3- فوائد عين الجمل للذاكرة

> يعمل عين الجمل على إمداد المخ بفائدة عظيمة، فيحتوي كل من عين الجمل وزيته على أحماض أوميجا 3 الدهنية، ويعتبر هو أكثر أنواع المكسرات التي تمد الجسم بهذه الأحماض، كما أنه يعمل علاًجا هاماً للإكتئاب لإحتوائه الغني من تلك الأحماض التي تعمل على تخفيف الاكتئاب، فقد أثبتت الأبحاث العلمية أن معظم المصابين بحالات من الإكتئاب فهم يعانون من نقص حمض أوميجا 3 في الجسم، ويعتبر عين الجمل إحدى المصادر المهمة لحمض أوميجا 3 .

4- فوائد عين الجمل للرجيم

> يعمل عين الجمل على المساعدة في إنخفاض الوزن، حيث قد أكدت الدراسات والأبحاث أن أن تناول بضع ثمرات من عين الجمل قبل الأكل يمكن أن يقلل من الشهية ويجبر الناس على تناول كميات أقل من الطعام، في حين أنه يعمل على سد الشهية إلا أنه يمنح الجسم العناصر الغذائية الهامة التي يحتاج إليها، مثل البروتينات وفيتامين بـ وفيتامين هـ والمانجنيز والماغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي تعتبر من أهم المركبات التي تعمل على تنشيط الجسم ونموه بشكل سليم .

5- فوائد عين الجمل للكولسترول

> يعمل تناول عين الجمل يومياً بشكل منتظم إلى خفض الدهون المشبعة والكولسترول بالدم، وهذا ما يساعد على تخفيض الإصابة بأمراض القلب، كما أن يحتوي عين الجمل على أحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث ان تناول ربع كوب من عين الجمل يعادل ما يقرب من 90% من الجرعة التي يحتاجها الجسم يومياً .

6- فوائد عين الجمل للمناعة

> يحتوي عين الجمل على حمض إيلاجيك وهو مركب من المركبات المضادة للأكسدة، والي يعمل على تقوية الجهاز المناعي بشكل فعال .

7- فوائد عين الجمل للحمل

> كما ذكرنا في بداية الحديث، أن عين الجمل غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند النساء، كما أنها تمنع تجلط الدم في الشرايين وبالتالي تمنع الإصابة بأمراض القلب , وتعمل على تعديل مستوى الكولسترول لصالح الكولسترول الجيد، لذلك يعتبر عين الجمل غذاء مهم جداً للمرأة الحامل، وليس للمرأة فقط فهو يعتبر من الأطعمة المغذية للجنين أيضاً والتي تعمل على حماية الجنين من الإصابة بالربو والإكزيما، كما أنها تساعد في نمو الجهاز العصبي للطفل وزيادة إدراكه، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الذكاء، وسرعة التعلم في مراحل الطفولة الأولى .

8- فوائد عين الجمل للشعر

> يعتبر عين الجمل من أجود أنواع علاجات الشعر، فهو يعمل على علاج جفاف الشعر، وقشور الرأس، بالإضافة إلى علاج الجروح الموجودة بالرأس، بالإضافة إلى أنه يستخدم في قشور عين الجمل الخضراء في علاج مرض القوباء الحلقية الجلدي، الذي يصيب فروة الرأس بعد الإصابة بأحد الفطريات الضارة، كما انه يحتوي على أحماض أمينية مهمة لصحة الشعر، بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضاً على أحماض أوميجا الدهنية والتي تحتوي على خصائص و مضادة للالتهابات، مما تساهم هذه الخصائص في الحفاظ على الشعر ، وهو أيضا يعمل على ترطيب الشعر وجعله أقوى .

9-فوائد عين الجمل للإكتئاب

> كما ذكرنا لكم أن عين الجمل غني بأحماض الأوميجا 3 الدهنية وهو يعتبر من أكثر المكسرات التي تتوفر فيه هذه الأحماض بهذه الكمية، لذلك يعتبر عين الجمل علاجاً قوياً للإكتئاب وهذا يرجع لإحتوائه على هذه الأحماض التي تساعد في التخفيف من الإكتئاب، كما أكدت الأبحاص أن معظم المصابون بمرض الأكتثاب يعانون من نقص في أحماض الأوميجا 3 وهذه الأحماض التي يمنحها عين الجمل للجسم .

10- فوائد عين الجمل لقرحة المعدة

> يعمل عين الجمل وكل مشتقاته في العلاج من أمراض الكبد وقرحة المعدة والصفراء، كما أنه يعمل على الحد والوقاية منها ،بالإضافة إلى أنه يعمل عين الجمل إلى قلة الإصابة بمرض فقر الدم، لأنه يحتوي على نسب عالية جداً من الفيتامينات والمعادن الغذائية التي يحتاجها الجسم .