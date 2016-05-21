يعتبر الارز البني من الكثر الاغذية المتميزة بعدة فوائد صحية لجسم الانسان نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال مذهل و شامل عن فوائد الارز البني.

الأرز البني هو الحبوب الكاملة غير المكررة وغير المصقول الذي تنتجه فقط بدن إزالة نواة الأرز.

> حبوب الأرز البني يحتفظ به نخالة بالمغذيات وطبقة الجرثومية. ومن كور بالمقارنة مع الأرز الأبيض، ولها نكهة جوزي.

الفوائد الصحية من الأرز البني تشمل تحسين أداء نظام القلب والأوعية الدموية، الجهاز الهضمي والمخ والجهاز العصبي، مع تحميل مضادات الأكسدة القوية التي توفر الإغاثة من مجموعة من الامراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم ومستويات غير صحية من الكوليسترول، والإجهاد، والاكتئاب النفسي والأمراض الجلدية. المحتوى الغذائي عالية باللون البني الأرز يثبت فعالية في مختلف الظروف الطبية مثل السرطان، والسمنة، والسكري، والاضطرابات العصبية والأرق. لديه خصائص مضادة للاكتئاب ويساعد في الحفاظ على صحة العظام والجهاز المناعي أقوى.

حقائق غذائية عن الأرز البني

الأرز البني هو الغذاء نافع الطبيعية الغنية في المعادن الأساسية مثل المنغنيز، الحديد، الزنك، الفوسفور، الكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. فيتامين ثروة من الأرز البني وتشمل فيتامين B1 (الثيامين)، فيتامين B2 (ريبوفلافين)، B3 فيتامين (النياسين)، فيتامين B6 والفولات، وفيتامين E (ألفا توكوفيرول) وفيتامين K. الأرز البني هو مصدر للبروتين ويضيف جيد كمية من محتوى الألياف في النظام الغذائي لدينا. مع هذا، الأرز البني هو أيضا مزود من الأحماض الدهنية الحيوية الداعمة للصحة.

الفوائد الصحية من الأرز البني

الأرز البني في النظام الغذائي يجلب مكاسب صحية هائلة وفوائد عديدة، كما يلي:

مرض السكري

> الأرز البني هو مفيد لمرضى السكري وفرط سكر الدم الأفراد. أنه يحتوي على نسبة السكر في الدم مؤشر منخفض وهو أمر مفيد في خفض الانسولين العواصف وتساعد في تحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم في الجسم. A النسبية الدراسة قد كشفت التي أجريت في هذا الصدد أن الأرز البني غني في حمض الفيتيك، والألياف، والبوليفينول الأساسية. بل هو الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد في الافراج أبطأ من السكريات بالمقارنة مع الأرز الأبيض. وتوصي جمعية السكري الأمريكية أيضا اختيار بالمغذيات الكثيفة الأرز البني أكثر من الأرز الأبيض لمرضى السكر من أجل تحقيق الحاجة من الفيتامينات والألياف والمعادن في نظامهم الغذائي.

السرطان

> الأرز البني مفيد في الوقاية من مختلف أنواع السرطان مثل سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان الدم. ويمكن أن يعزى هذا التأثير المفيد لوجود المواد المضادة للاكسدة قوية وعالية المحتوى من الألياف في الأرز البني. محتوى الألياف الموجودة في الأرز البني لديه القدرة على ربط نفسه إلى سرطان الضارة تسبب السموم في الجسم. هذا يمنع السموم من الالتصاق على جدران القولون ويساعد على القضاء عليها من الجسم. والتحقيق دراسة تقييم خصائص وقائية كيميائية من الأرز البني والتحقق من صحتها أن الأرز البني يحتوي على نخالة الفينولات الأساسية ، الحامض الموجود في مستويات أقل بكثير في الأرز الأبيض. هذه المكونات الفينولية ذات قيمة في منع انتشار القولون الخلايا السرطانية وسرطان الثدي. آخر دراسة كشفت تأثير تنشيطية من الأرز البني نبتت على استحثاث موت الخلايا المبرمج وآثاره المثبطة على إنتاج خلايا سرطان اللوكيميا. وعلاوة على ذلك، الأبحاث والتحقق من صحة الآثار انتيتومور من النخالة الأرز البني الغذائية.

السمنة

> الأرز البني هو دور فعال في السيطرة على الوزن تسعى للشعب مكافحة السمنة مع. الأرز البني يحتوي على المنغنيز مما يساعد على تجميع الدهون في الجسم. A البحوث الدراسة قد كشفت التي أجريت في هذا الصدد أن استهلاك الحبوب الكاملة مثل الأرز البني له تأثيرات إيجابية على الجسم فيما يتعلق بالحد في مؤشر كتلة الجسم والدهون في الجسم. كما أنه يعزز من نشاط الجلوتاثيون، وهو الانزيم المضادة للأكسدة ويساعد على رفع مستويات الكولسترول HDL في الأفراد البدناء. المقارنة آخر الأبحاث قد دعا أيضا إلى تأثيرات مضادة للبدانة من الأرز البني النابتة.

الاضطرابات العصبية

> الأرز البني نامي يساعد في الوقاية من مضاعفات العصبية مثل مرض الزهايمر ينسبون الى وفرة من حمض جاما الغاما. مورق الأرز البني يحتوي على مكونات صحية والتي تساعد في تثبيط الانزيم الضار ودعا الذي يرتبط مع مرض الزهايمر. ومن المفيد أيضا لغيرها من الاضطرابات ذات الصلة الدماغي مثل الخرف وفقدان الذاكرة.

خصائص مضادة للاكتئاب

> الأرز البني نامي تمتلك الصفات المضادة للاكتئاب ويساعد في مكافحة الاضطرابات ذات الصلة القلق. واقترحت دراسة التحقيق أن الأرز البني نبتت يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية مثل الجلوتامين، والغليسرين وGABA. هذه الناقلات العصبية المثبطة تسهيل تخفيض في بدل من الرسائل المرتبطة مع القلق والاكتئاب والإجهاد في الدماغ مما يؤدي إلى حالة استرخاء الرفاه.

الصحة النفسية للمرضعات

> الأرز البني مورق هو مفيد للصحة العقلية للأمهات المرضعات. والتحقيق دراسة أظهرت نتائج إيجابية في التمريض النساء فيما يتعلق بالحد في اضطرابات المزاج، مراحل الاكتئاب والتعب. واقترح أيضا أن استهلاك الأرز البني أثناء الرضاعة تعزز قدرة الجسم على مقاومة الإجهاد ويحسن الدفاع المناعي بشكل عام.

صحة الجهاز الهضمي

> الأرز البني هو التيلة صحية التي يمكن أن تضاف إلى النظام الغذائي اليومي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. الألياف موجودة في يساعد على تنظيم وظيفة الأمعاء ويحافظ على الشعور أكمل. A المقارن دراسة جعلت التحقيق في الآثار من الأرز الأبيض والأرز البني أثناء عملية الهضم في المعدة واضحا نوعيا أن طبقة النخالة على الأرز البني يمنع امتصاص الأحماض والرطوبة مما يؤدي إلى تحسين استبقاء الملمس. محتوى الألياف أيضا يجلب الإغاثة من الظروف المقلقة الأخرى مثل الإمساك والتهاب القولون.

صحة القلب والأوعية الدموية

> الأرز البني غني في السيلينيوم الذي هو مفيد لصحة القلب. استهلاك الحبوب الكاملة مثل الأرز البني يساعد على الحد من انسداد الشرايين بسبب تراكم الترسبات. هذا اتخاذ إجراءات وقائية هو المساهمة في الحد من مخاطر اضطرابات القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الأوعية الدموية عالية. الدراسات قد اقترح التي أجريت في هذا الصدد أن الأنسجة المحيطة حبة الأرز البني يحتوي على عنصر صحي الذي يعمل ضد الغدد الصماء بروتين الأنجيوتنسين II، المتورطين في تطوير ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين أو تصلب الشرايين.

مستويات صحية من الكوليسترول

> الأرز البني هو خيار صحي للحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول ينسبون الى وجود زيوت طبيعية. والتحقيق دراسة كشفت أن الأرز البني صفات كوليستيرول الدم وينظم الكوليسترول الانتقاض. أنه يحتوي على المغذيات المفيدة التي تساعد في الدهون واستقلاب الجلوكوز. وكشفت دراسة أخرى أجريت أن استهلاك الأرز البني وقد أظهرت تحسن كبير في تركيزات الكولسترول في الدم وHDL في المواضيع مع تعاطي الإيثانول المزمنة. فقد اقترح أيضا نبتت البني استخراج الأرز يساعد في الوقاية من ارتفاع الدهون الثلاثية في الكبد بسبب الإفراط في تناول الكحول ينسبون الى وجود حمض الغاما غاما.

النشاط المضاد للأكسدة

> الأرز البني غني بالمواد المضادة للأكسدة القوية التي تمتد حمايتهم من الضرر الذي تسببه الجذور الحرة للأكسجين. أنه يحتوي على إنزيم مضاد للأكسدة الهامة دعا ديسموتاز الفائق الذي يحمي الخلايا من ضرر الأكسدة أثناء إنتاج الطاقة. A المقارن دراسة واقترحت إشراك الأبيض والأرز البني الأرز البني أن يسلك متفوقة الكسح النشاط والإيدز جذري في الوقاية من مختلف الأمراض الأكسدة بوساطة مثل أمراض القلب التاجية.

المخ والجهاز العصبي

> الأرز البني هو مفيد لحسن سير الدماغ والجهاز العصبي. فإنه يساعد في تسريع عملية الأيض في الدماغ ينسبون الى وجود فيتامين (ب) والمعادن الأساسية مثل المنغنيز. المغنيسيوم الموجودة في الأرز البني يوازن بين نشاط الكالسيوم في الجسم ويساعد في تنظيم الأعصاب والعضلات. يمنع تزايد مفاجئ في عدد الكالسيوم في الخلايا العصبية وتنشيط الأعصاب. هذه المساعدات في الحفاظ على الأعصاب واسترخاء العضلات ومنع الانكماش المفرطة. فيتامين E موجود في الأرز البني أيضا تلعب دورا حيويا في الوقاية من الأمراض المختلفة التي تسببها الدماغ بسبب الضرر التأكسدي.

الأرق

> الأرز البني مفيد في علاج الأرق الأرز البني هو مصدر طبيعي من هرمون الميلاتونين النوم. لأنه يعزز نوعية النوم عن طريق التخفيف من الأعصاب وزيادة دورة النوم.

قوة الجهاز المناعي

> الأرز البني يتم تحميلها مع كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن والمكونات الفينولية الأساسية التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي للجسم. انها تغذي الجسم، ويسرع الشفاء ويعزز قدرتها على محاربة الالتهابات.

صحة العظام

> الأرز البني مفيد في الحفاظ على صحة العظام. فهي غنية في المغنيسيوم التي توفر الكالسيوم على طول العظام بنيتها الجسدية. المغنيسيوم الغنية الأرز البني يمنع العظام التنقيه ومفيد لحالات طبية مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

نصائح للإختيار والتخزين

> الأرز البني يحتوي على الزيوت الطبيعية الضرورية التي لديها القدرة للذهاب قديمة إذا المخزنة لفترة طويلة جدا. فإنه من المستحسن للتحقق من انتهاء أو ‘استخدام من قبل’ تاريخ لضمان نضارة. ويمكن تخزين الأرز البني الخام لمدة تصل إلى ستة أشهر في وعاء ضيق الهواء في درجة حرارة الغرفة للحفاظ على نضارة سليمة. تمديد العمر الافتراضي للالأرز البني الخام، يمكن أن تكون مبردة. يجب أن يتم تخزين الأرز البني المطبوخ مع الحذر. التخزين غير صحيح من الأرز المطبوخ يتسبب في نمو البكتيريا العصوية الشمعية تسمى التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي بغض النظر عن إعادة تسخين. يجب أن لا يتم تخزينه في درجة حرارة الغرفة وإعادة تسخينها أو أكثر من مرة.

فوائد الارز الاسود

هل تعانون من الوزن الزائد؟ ، هل جربتم كثيرًا اتباع حمية غذائية خالية من النشويات لإنقاص أوزانكم بطريقة فعالة ، ولكن دون جدوى؟ ، هل أنتم ممن يريدون اتباع نظام غذائي صحي في حياتهم اليومية؟ ، هل أنتم ممن لا يستطيعون الإستغناء عن تناول كمية من الأرز في وجباتكم يوميًا؟

إذا كنتم من هؤلاء فنحن نقدم إليكم من خلال مقالنا هذا الحل للمشكلة التي تواجهونها ، إن الحل يكمن في “الأرز الأسود” . نعم الأرز الأسود أو “السوبرفوود” أو الأرز الصحي ، هل جربتم تناوله من قبل؟ ، إذا كنتم لا تعرفون الكثير عنه ، فتعالوا بنا نبحر سويًا في جولة عبر السطور لنتعرف معكم على الأرز الأسود وتاريخه وفوائد العديدة لصحة الإنسان

في القديم كان الأرز الأسود يسمى بالأرز الممنوع ، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أنه من الأكلات الممنوع علينا تناولها ، بل إن هناك قصة قديمة جدًا وراء تلك التسمية تمتد جذورها إلى الإمبراطورية الصينية القديمة . حيث أنه كان هناك إمبراطور صيني في ذلك الوقت ، وكان هذا الإمبراطور يُقصِر تناول الأرز الأسود على نفسه والعائلة المالكة فقط ، ويمنع عامة الشعب من تناوله ، وذلك لكونه لذيذ جًدا ومغذٍ أيضًا ويحتوي على العديد من الڤيتامينات والمعادن . لذلك كان الأرز الأسود من النادر وجوده كونه ممنوعًا على عامة الشعب لما له من فوائد صحية عديدة تميزه عن الأرز الأبيض العادي ، ولهذا تمت تسميته بالأرز الممنوع

> أما الآن وقد أصبح الأرز الأسود متوفرًا بالمحال التجارية ، فدعونا نتعرف على الفوائد الصحية والخصائص التي يتميز بها ، والتي من الممكن أن تجعلكم تسارعون لتناوله في حياتكم اليومية بديلاً صحيًا شهيًا رائعًا عن الأرز الأبيض أو أنواع الأرز الأخرى المختلفة ، وذلك على النحو التالي :

1. يعمل كمضاد قوي للأكسدة :

> يعد الأرز الأسود مصدر جيد وقوي لمضادات الأكسدة وخاصةً الأنثوسيانين ، والذي يتم الحصول عليه من النخالة الناتجة عن القشرة الخارجية التي تغطي حبات الأرز ، و الأنثوسيانين بدوره يمنع ضرر الجذور الحرة في الجسم ويحمي من الإصابة بأمراض مختلفة مثل : أمراض القلب والإلتهابات وأمراض السرطان المختلفة ، فالأرز الأسود يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مشابهة لتلك التي نحصل عليها من العنب البري والتوت البري والتوت ، وذلك مقارنةً بأنواع الأرز المختلفة الأخرى

2. يساعد في إزالة السموم من الكبد:

> لما يحتويه الأرز الأسود من مضادات عالية للأكسدة ، فهو يساعد الكبد على التخلص من السموم والشوائب. وحيث أن من أهم وظائف الكبد في جسم الإنسان أنه يعمل على تنقية الجسم من السموم والشوائب ، فيعد الأرز الأسود مساعد قوي له على محاربة الأكسدة والسموم في الجسم

3. يمنع تصلب الشرايين :

> للأرز الأسود تأثير قوي وفائدة كبيرة لصحة القلب ، فهو يعمل على الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم ، كما أنه يمنع مرض تصلب الشرايين وهو عبارة عن تصلب جدران الشرايين ، هذا بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية التي تصيب الكثير من الناس ، ويقال أن تناول الأرز الأسود يخفض كثيرًا من نسب الوفايات الناتجة عن مثل هذه الأمراض ، فهو يحسن من قدرة وأداء القلب عن طريق خفض الكوليسترول LDL والكوليسترول الكلي

4. يحتوي على الألياف الطبيعية :

> عند تناول الأرز الأسود دون نزع قشرته الخارجية والتي تكون غير قابلة للذوبان في الطعام بسهولة ، فإن ذلك يؤدي إلى إحساس كبير بالشبع بعد تناوله ، كما أنه يساعد كثيرًا في علاج الإسهال وأعراض القولون العصبي ، فكل 100 جرام من الأرز الأسود تحتوي على 5 جرام من الألياف ، وهو ما يمثل نسبة 10% من احتياج الإنسان الموصى به يوميًا من الألياف الطبيعية ، وهذه النسبة تعد نسبة مرتفعة جدًا إذا ما قورنت بأنواع الأرز الأخرى

5. يساعد على الوقاية من مرض السكري :

> نظرًا لما يحتويه الأرز الأسود من نسبة مرتفعة من الألياف الطبيعية ، فهو يستغرق وقتًا أطول للهضم ، كما أنه يحافظ على صحة وسلامة الجهاز الهضمي ، وأيضًا يحافظ على ثبات نسبة السكر في الدم ، وللعلم فإن تناول الأرز الأسود أثناء اتباع نظام غذائي محدد يساعد أيضًا في الوقاية من مرض السكري ، وذلك لأنه يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السكر

6. الوقاية من السمنة :

> يساعد تناول الأرز الأسود على فقدان الوزن بصورة مذهلة ، وذلك لما يحتويه من نسبة عالية من الألياف الطبيعية تتسبب في الإحساس بالشبع بسهولة . كما أنه يحتوي على عدد منخفض من السعرات الحرارية ، حيث أن كل 100 جرام من الأرز الأسود تحتوي على 300 سعر حراري فقط ، مما يساعد على تقليل السعرات الحرارية بالجسم والتحكم بها ، وبالتالي يساعد على التحكم في السمنة والتقليل منها على المدى الطويل ، هذا بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية كافية من الكربوهيدرات تكفي لسد احتياج جسم الإنسان منها وتغذيته بقية اليوم

7. يحتوي على الكثير من المعادن:

> يحتوي الأرز الأسود على الكثير من المعادن المفيدة لجسم الإنسان. فعلى سبيل المثال فهو يحتوي على نسبة عالية من الحديد ، حيث أن كل 100 جرام من الأرز الأسود يحتوي على 3.5 جرام من الحديد ، كما أنه يحتوي على نسب جيدة من معادن المنجنيز والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم ، والمنجنيز هو معدن أساسي لازم للجسم لأداء العديد من الوظائف . هذا بالإضافة إلى أن عنصري المغنيسيوم والفوسفور معدنين هامين لأداء العديد من الوظائف اللازمة لصحة الجسم

وبعد كل هذه الفوائد والخصائص الرائعة للأرز الأسود ، والتي جعلته غذاءً مفيدًا رائعًا وشهيًا ومفضلاً للعظماء منذ قديم الزمان ، فهلا فكرتم في تغيير نظامكم الغذائي وتناول الأرز الأسود بديلاً عن أنواع الأرز المختلفة الأخرى والإعتماد عليه في وجباتكم للإستمتاع بحياة صحية مريحة وقوام رشيق ممشوق كما فعل الإمبراطور الصيني القديم؟

دراسات وابحاث :

> ذكرت احدى الدراسات ان تناول الأرز الأسود يمد الجسم بكمية كبيرة من البروتين مقارنةً بأنواع الأرز الأخرى المختلفة ، حيث أن كل 100 جرام من الأرز الأسود تحتوي على 8.5 جرام من البروتين . بينما الأرز البني أو الأحمر تحتوي كل 100 جرام من كلٍ منهما على 8 جرام و 7 جرام من البروتين . كما أن كل 100 جرام من الأرز الأبيض يحتوي على 6.8 جرام من البروتين . وبهذا يعد الأرز الأسود أفضل أنواع الأرز للحصول على البروتين