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خبير أمني: تظاهرات العراق ستصبح دموية حال عدم إجراء إصلاحات

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خبير أمني: تظاهرات العراق ستصبح دموية حال عدم إجراء إصلاحات خبير أمني: تظاهرات العراق ستصبح دموية حال عدم إجراء إصلاحات

الخبير الأمني قصي المعتصم

قال قصي المعتصم الخبير الأمني العراقي، إن ماقام به حيدر العبادي رئيس ، من استخدام القوة في مواجهة متظاهري المنطقة الخضراء سيثير الشارع، مشيرًا إلى أن تلك التظاهرات السلمية ستتحول إلى مسلحة حال عدم قيام الحكومة بإصلاحات حقيقية في البلاد.

وأضاف المعتصم، خلال حواره لبرنامج “حديث الرافدين”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن من يتزعم العملية السياسية من حكومة حالية ميلشيات وأحزاب جاءت من إيران، لافتًا إلى أنه في حال عدم الاستجابة لطلبات المتظاهرين سيؤدي إلى الصدام في النهاية بين الشعب والحكومة.

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