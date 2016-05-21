موقع متخصص بأعطال الطائرات يكشف آخر 3 دقائق فى حياة ركاب الطائرة المنكوبة

نشر موقع "هيرالد أفياشن" الأمريكى المتخصص فى الأعطال الفنية بيانًا عن طائرة " مصر للطيران" المنكوبة، قال فيه إن صافرات إنذار الحريق انطلقت قبل 3 دقائق من تحطم الطائرة فى البحر الأبيض المتوسط، وأكد المحققون ذلك بمجرد مشاهدة الصور الأولى لحطام الطائرة فى مكان الحادث.

وأشار الموقع إلى أن المعلومة تشير إلى أن ركاب الطائرة المنكوبة ظلوا أحياءً لثلاث دقائق، واتخذوا تدابيرهم الأمنية بسبب الدخان الذى خرج من "مرحاض" الطائرة.

ونشر الموقع صورًا لبعض أجزاء لحطام، منها مجموعة من الهياكل المعدنية الزرقاء الملتوية التى عليها شعار شركة "مصر للطيران" Egypt Air، وأطواق النجاة الصفراء، التى سقطت شمال محافظة الإسكندرية.

سيباستيان بارثى، المتحدث باسم وكالة "هيرالد افياشن" أكد أن انطلاق صافرات الإنذار دليل على وجود حريق، لكنه فى الوقت الراهن محض افتراض.

والمعلومات الجديدة تشير إلى أن الحريق الذى حدث فى الطائرة المصرية المنكوبة على ما يبدو هو أقرب إلى حادث تحطم من كونها قنبلة، رغم أن الخبراء لم يتيقنوا بعد ما إذا كان الحادث كان ناتجًا عن التأثر بعبوة ناسفة.

وذكر الموقع فى نهاية البيان، أنه فى حين يرجح البعض بأن الحادث ناتج عن اشتباه فى أنه عمل إرهابى، ولكن لا توجد أى دلائل على تلك الفرضية.

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