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بالفيديو.. شوقى علام: على المصريين ألا يستمعوا لمن يريد أن يأخذهم إلى الوراء

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بالفيديو.. شوقى علام: على المصريين ألا يستمعوا لمن يريد أن يأخذهم إلى الوراء بالفيديو.. شوقى علام: على المصريين ألا يستمعوا لمن يريد أن يأخذهم إلى الوراء
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية: نحن نحتفل فى ليلة النصف من شعبان بأمرين، هما فضل تلك الليلة بتلاوة القرآن والصلاة على رسول الله، وفى احتفالنا بتلك الليلة نحن لا نبتكر بدعة وإنما نحن نسن سنة حسنة من صحيح الإسلام مأجورين عليها.

وأضاف علام خلال الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب أن السفهاء فى كل وقت وحين لا يعجبهم خير، فعلى المسلمين والمصريين بصفة خاصة أن يتحولوا من الأسوأ إلى الأحسن، وعليهم ألا يستمعوا لمن يريد أن يأخذنا للوراء، وهناك فئة لا تريد الخير لمصر، فاعملوا وخذوا للأمام بعملكم باتقانكم لعملكم، داعيا لمصر بالأمن والأمان.


>وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان احتفال ليلة النصف من شعبان بالسيدة زينب

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مصر 365

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