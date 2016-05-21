عاجل.. أول تسجيل صوتى بين قائد طائرة مصر للطيران المنكوبة والمراقبة الجوية

نشر موقع "CNN" بالعربية تسجيلا لمحادثتين بين قائد رحلة طائرة مصر للطيران رقم "MS804" ومركز المراقبة الجوية فى زيورخ، خلال عبور الطائرة بالأجواء السويسرية خلال رحلتها من باريس التى لم تكتمل إلى القاهرة.

وذكر الموقع أن الاتصال بين قائد الطائرة ومركز المراقبة فى زيورخ هو إجراء روتينى وكان طبيعيا، وقالت سلطات الملاحة الجوية السويسرية: طلبنا بعد ذلك من الطيارين تحويل اتصالاتهم إلى مركز المراقبة الجوية فى إيطاليا مع مغادرتهم الأجواء السويسرية.

وجاء نص التسجيل كالتالى:

طيار: مرحبا مرحبا، رحلة مصر للطيران رقم 804، المستوى 370، الرقم الكودى (على الرادار) 7624 (صوت غير مسموع)

مراقب (رادار زيورخ): مصر للطيران 804 الرادار متصل

مراقب (رادار زيورخ): مصر للطيران 804 اتصل بـ"بادوفا" (مدينة إيطالية) 1-2-0 عدد عشرى 7-2-5، ليلة سعيدة

طيار: 1-2-0-7-2-5 مراقبة بادوفا مصر للطيران 804، شكرا جزيلا، يوم سعيد أو ليلة سعيدة

موضوعات متعلقة

- شركة "XL كاتلين" لإعادة التأمين تبدأ فحص ملف تعويضات الطائرة المصرية المنكوبة.. 18 مليون دولار لتغطية جسم الطائرة و75 ألف دولار للمتوفى.. مصر للتأمين: 5% نسبة احتفاظ الشركة من الأخطار

- المتحدث العسكرى يعرض أول فيديو لحطام الطائرة المنكوبة وبعض متعلقات الركاب

- جدل حول حادثة الطائرة المنكوبة.. أول صور للحطام تؤكد تناثر أجزائها وانتشار سترات النجاة.. وهيئة سلامة الطيران الفرنسية: انبعاث دخان من الطائرة قبل فقدانها.. ومصر للطيران ترد: لا تأكيدات حول رصد الدخان

- فرنسا: سنواصل التعاون مع مصر للكشف عن ملابسات حادثة الطائرة المفقودة

- الإعلام الغربى يضع 5 سيناريوهات لسقوط الطائرة المصرية.. أحداث باريس الإرهابية تزيد من فرضية وجود قنبلة.. خبراء: ضربها بصاروخ أحد الاحتمالات.. وفرصة حدوث عطل فنى مفاجئ على متن طائرة حديثة قليلة للغاية

- تقارير الخبراء والمفتشين تؤكد صرامة أجهزة الأمن المصرية فى تأمين المطارات.. "الإيكاو": مصر تؤمن مطاراتها وفقاً للمعايير العالمية.. "أمن الموانئ": عقدنا أضخم الصفقات لشراء أجهزة للكشف عن المتفجرات

- الصحف الأمريكية: لا يوجد دليل كاف لوجود عمل تخريبى فى الطائرة المصرية.. مركز أبحاث أمريكى يطرد أحد باحثيه انتقد استضافة ترامب.. الشباب الأمريكى يترك دراسته وعمله بسبب الإنترنت

- فرنسا تكثف جهودها لفك غموض طائرة مصر المنكوبة.. تحليل معلومات 9 آلاف كاميرا فى مطار "شارل ديجول"..ووزير خارجيتها: نبحث كل احتمالات سقوطها دون تفضيل واحد على الآخر و"الصندوقان الأسودان" يكشفان الحقيقة