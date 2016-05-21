عاجل.. أول تسجيل صوتى بين قائد طائرة مصر للطيران المنكوبة والمراقبة الجوية

وذكر الموقع أن الاتصال بين قائد الطائرة ومركز المراقبة فى زيورخ هو إجراء روتينى وكان طبيعيا، وقالت سلطات الملاحة الجوية السويسرية: طلبنا بعد ذلك من الطيارين تحويل اتصالاتهم إلى مركز المراقبة الجوية فى إيطاليا مع مغادرتهم الأجواء السويسرية.
وجاء نص التسجيل كالتالى:
طيار: مرحبا مرحبا، رحلة مصر للطيران رقم 804، المستوى 370، الرقم الكودى (على الرادار) 7624 (صوت غير مسموع)
مراقب (رادار زيورخ): مصر للطيران 804 الرادار متصل
مراقب (رادار زيورخ): مصر للطيران 804 اتصل بـ"بادوفا" (مدينة إيطالية) 1-2-0 عدد عشرى 7-2-5، ليلة سعيدة
طيار: 1-2-0-7-2-5 مراقبة بادوفا مصر للطيران 804، شكرا جزيلا، يوم سعيد أو ليلة سعيدة
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