جنح العجوزة تغرم سما المصرى 5 آلاف جنيه لسب مصطفى كامل

قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد الحسينى محمد عثمان بجلسة اليوم السبت، فى القضية رقم 8291 لسنة 2016، بتغريم الراقصة الاستعراضية سما المصرى مبلغا ماليا قدره خمسة آلاف جنيه والتعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالموسيقار مصطفى كامل، من جراء ارتكاب فعل المحكوم عليها بالسب والتشهير عبر قناة فضائية "Ten"، فى برنامج "الحريم أسرار" مع الممثل أمير كرارة.

وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامى وكيلا عن الفنان مصطفى كامل ببلاغ إلى نيابة العجوزة ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن والشهيرة بـ"سما المصرى"، الراقصة الاستعراضية لاتهامه لها بالإساءة والتشهير على قناة "Ten"، وتم تقديم "c D" عن الحلقة التى ظهرت فيها سما المصرى والتى أذيعت بتاريخ 4/6/2015 .

وجاء فى أوراق القضية أن سما المصرى، ظهرت على قناة "Ten"، مع الممثل أمير كرارة فى برنامج "الحريم أسرار"، وعندما طرح لها الممثل التحدث عن خمس مطربين مقربين لها فى مجال الفن، فقالت اسم الفنان مصطفى كامل، وادعت عليه بادعاءات كاذبة والتلفظ بعبارات سب وقذف يعاقب عليها القانون فكلف مستشاره القانونى ياسر قنطوش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقها .

فقام المستشار ياسر قنطوش برفع جنحة سب وقذف ضد الراقصة وطالب بتوقيع عقوبة تهمة السب والقذف والتشهير والادعاء الكاذب حتى تكون عبرة لغيرها لمن تسول نفسه بالتشهير بالشرفاء، وأهاب بالوسط الإعلامى والفنانين بالالتزام بآداب المهنة وعدم الخروج عن مبادئ وأخلاقيات العمل الإعلامى التى كفلها الدستور والقانون ويعاقب كل من تجاوز تلك المبادئ.

- جنح العجوزة تقضى بسجن شاب وفتاتين 14 عامًا لإدارة شقة لممارسة الفجور