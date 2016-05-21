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الحماية المدنية تسيطر على حريق فى محلين بالإسكندرية

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الحماية المدنية تسيطر على حريق فى محلين بالإسكندرية الحماية المدنية تسيطر على حريق فى محلين بالإسكندرية
سيطرت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، على حريق هائل نشب بمحل ملابس وامتد لآخر بمنطقة العامرية غرب المدينة، دون حدوث إصابات.

كان اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية قد تلقى بلاغاً من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بنشوب حريق بمحلين بشارع الجمهورية، على إثره تم إبلاغ الجهات المعنية وانتقل نائب مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإطفائها.

انتقلت إدارة الحماية المدنية برئاسة عمرو جاب الله مدير إدارة الحماية المدنية، وتبين أن الحريق نشب بمحل ملابس وامتدت النيران لمحل آخر مجاور له، ما أدى لاحتراق محتوياتهما نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للأكشاك، دون حدوث إصابات، تحرر المحضر إدارى قسم أول العامرية، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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