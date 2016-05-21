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وفاة مؤدي صوت “العم دهب” في أعمال ديزني عن عمر 96 عامًا

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وفاة مؤدي صوت “العم دهب” في أعمال ديزني عن عمر 96 عامًا وفاة مؤدي صوت “العم دهب” في أعمال ديزني عن عمر 96 عامًا

ألان يانج

توفي “ألان يانج” الممثل الذي أدى صوت شخصية العم دهب الكارتونية في أعمال ديزني عن عمر 96 عامًا.

وحصد يانج الحائز على جائزة إيمي شهرة كبيرة من خلال دوره في المسلسل الكوميدي “مستر إد” في الستينيات وشارك أيضا في بطولة فيلم الخيال العلمي الكلاسيكي “ذا تايم ماشين”.

وبحب “رويترز” فقد قال “جين يوسيم” مدير أعمال “يانج” إن الممثل الراحل الذي قدم أصوات شخصيات في أفلام رسوم متحركة إلى جانب شخصية العم دهب قد توفي لأسباب طبيعية الأسبوع الماضي في دار للتقاعد بمدينة لوس أنجليس لمن يعملون في صناعة السينما والتلفزيون.

وشارك “يانج” بصوته في أعمال كارتونية أخرى مثل “ذا سميرفز” و “سكوبي دو”.

وقال يوسيم لرويترز “كان رجلا صادقا ومهذبا وكان العمل معه يبعث على السرور ولم يتسبب في مشكلة قط.”

 

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