أخبار ليبيا اليوم..الخارجية الليبية تجدد دعمها المطلق للجهود الدولية لاستقرار ليبيا

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تجديد الخارجية الليبية دعمها المطلق للجهود الدولية لاستقرار البلاد، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم أن لجنة التحقيق فى هجوم وقع بمدينة بنغازى عام 2012 ستصدر تقريرها بشأن الواقعة الشهر المقبل.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تجديد وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة الليبية، دعمها المطلق للجهود الدولية التى تبذل من أجل إحلال الاستقرار واستتباب السلم والأمن فى كافة ربوع ليبيا، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب فى حياة آمنة ومستقرة توفرها حكومة وفاق وطنى حقيقى تراعى المطالب المشروعة للشعب الليبى.

ونقلت أخبار ليبيا عن الخارجية الليبية فى بيان أمس الجمعة، أنها تؤكد دعمها للجهود الرامية للتصدى للإرهاب الذى تمدد فى العديد فى المدن الليبية، مشددة على ضرورة تطبيق الاتفاق السياسى الليبى المبرم بـالصخيرات فى 17 ديسمبر 2015م، كأساس لإعادة الاستقرار السياسى فى ليبيا.

وجددت الخارجية الشكر والتقدير للدول التى وقفت بجانب ليبيا وساهمت معها ومازلت داعمة للجهود الهادفة إلى دعم المؤسسات الوطنية الليبية وعلى وجه الخصوص المؤسسة العسكرية والأمنية بالإضافة إلى التخفيف من معاناة الليبيين فى حياتهم اليومية.

ونددت الخارجية بالعقوبات التى فرضت على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قويدر، وناشدت من فرض هذه العقوبات إلى سرعة إعادة النظر فيها.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تأكيد عضو فى الكونجرس الأمريكى لقناة (ام.اس.ان.بى. سى) أن لجنة التحقيق فى هجوم وقع بمدينة بنغازى الليبية عام 2012 وأسفر عن مقتل السفير الأمريكى كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين ستصدر تقريرها بشأن الواقعة الشهر المقبل.

وأضاف تراى جاودى وهو عضو فى مجلس النواب ورئيس لجنة التحقيق التابعة للمجلس وبدأت عملها قبل عامين لقناة (ام.اس.ان.بى. سى) أمس الجمعة أن تقرير اللجنة سيستكمل وينشر قبل أن يعقد الحزبان الجمهورى والديمقراطى مؤتمريهما فى يوليو لاختيار مرشحيهما فى انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام.

وقال فى مقابلة "سنصدر التقرير. سيكون هذا الشهر المقبل" وذكر أنه أراد استكمال التحقيق الصيف الماضى لكنه لم يتمكن من الحصول على كل الوثائق التى يريدها من الإدارة الأمريكية. وقال "لا يمكننى وقف تحقيق لأن وكالة تنفيذية لم تقدم لى الوثائق وما زلنا نحتاج وثائق" مضيفا أن التقرير سيذكر "ما نفتقده" والوكالات التى لم تقدم كل ما لديها.

ووجهت انتقادات للجنة التى يقودها الجمهوريون بأنها دعت التحقيق يطول كثيرا واتهمت أيضا بتسييس الواقعة.

وكانت هيلارى كلينتون التى تسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة وزيرة للخارجية عندما وقع هجوم بنغازى واتهم الجمهوريون وزارة الخارجية بالتباطؤ فى تسليم الوثائق المطلوبة فى التحقيق.

- الخارجية الليبية تؤكد دعمها للجهود الدولية الرامية للتصدى للإرهاب