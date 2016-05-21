أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«المهن التمثيلية» تنعي ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

Google+ Print
صور العثور على حطام ومتعلقات ركاب الطائرة المصرية المفقودة

صور حطام ومتعلقات ركاب الطائرة المصرية المفقودة  (صفحة المتحدث العسكري)

نعى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم السبت، ضحايا طائرة للطيران الذين لقوا حتفهم عقب تحطم الطائرة المصرية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد إقلاعها من مطار شارل ديجول بفرنسا بنحو 3 ساعات.

وقال “زكي”، في بيان له اليوم السبت عبر الصفحة الرسمية للنقابة: “باسمي وبأسم جموع الفنانين المصريين اتقدم بخالص العزاء للشعب المصري العظيم على مصابه في الحادث الأليم الذي تعرضت له الطائرة المصرية، داعين الله أن يتغمد ضحايا الحادث برحمته وأن يسبغ الصبر والسلوان على ذويهم..أشرف زكي- نقيب المهن التمثيلية”.

6666

واختفت طائرة مصر للطيران من على شاشات الرادار في وقت مبكر من صباح الخميس، وذلك عقب إقلاعها من مطار شارل ديجول بفرنسا بحوالي 3 ساعات، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا والباقون من 10 جنسيات أخرى فضلاً عن 10 من أفراد طاقمها.

وقال الجيش المصري، في بيان أمس الجمعة: “جاري استكمال أعمال البحث والتمشيط وانتشال ما يتم العثور عليه” في إشارة إلى باقي الحطام والمتعلقات وجثث الركاب والصندوق الأسود للطائرة.

وذكر رئيس شركة مصر للطيران صفوت مسلم، يوم الجمعة، أن البحث عن حطام الطائرة المنكوبة التي سقطت في البحر المتوسط يجري في نطاق 40 ميلا (64 كيلومترا) وقد يزيد نطاق البحث إذا لزم الأمر.

وقدم الرئيس عبد الفتاح تعازيه إلى أسر الضحايا وهو ما يرقى إلى تأكيد رسمي مصري بوفاة الركاب.

وفي وقت سابق يوم الجمعة قال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس إن السلطات المصرية عثرت على أشلاء من جثة ومقعد وأمتعة إلى الجنوب مباشرة من المكان الذي فقد فيه الاتصال بالطائرة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي