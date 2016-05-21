«المهن التمثيلية» تنعي ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

نعى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم السبت، ضحايا طائرة مصر للطيران الذين لقوا حتفهم عقب تحطم الطائرة المصرية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد إقلاعها من مطار شارل ديجول بفرنسا بنحو 3 ساعات.

وقال “زكي”، في بيان له اليوم السبت عبر الصفحة الرسمية للنقابة: “باسمي وبأسم جموع الفنانين المصريين اتقدم بخالص العزاء للشعب المصري العظيم على مصابه في الحادث الأليم الذي تعرضت له الطائرة المصرية، داعين الله أن يتغمد ضحايا الحادث برحمته وأن يسبغ الصبر والسلوان على ذويهم..أشرف زكي- نقيب المهن التمثيلية”.

واختفت طائرة مصر للطيران من على شاشات الرادار في وقت مبكر من صباح الخميس، وذلك عقب إقلاعها من مطار شارل ديجول بفرنسا بحوالي 3 ساعات، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا والباقون من 10 جنسيات أخرى فضلاً عن 10 من أفراد طاقمها.

وقال الجيش المصري، في بيان أمس الجمعة: “جاري استكمال أعمال البحث والتمشيط وانتشال ما يتم العثور عليه” في إشارة إلى باقي الحطام والمتعلقات وجثث الركاب والصندوق الأسود للطائرة.

وذكر رئيس شركة مصر للطيران صفوت مسلم، يوم الجمعة، أن البحث عن حطام الطائرة المنكوبة التي سقطت في البحر المتوسط يجري في نطاق 40 ميلا (64 كيلومترا) وقد يزيد نطاق البحث إذا لزم الأمر.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه إلى أسر الضحايا وهو ما يرقى إلى تأكيد رسمي مصري بوفاة الركاب.

وفي وقت سابق يوم الجمعة قال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس إن السلطات المصرية عثرت على أشلاء من جثة ومقعد وأمتعة إلى الجنوب مباشرة من المكان الذي فقد فيه الاتصال بالطائرة.