مع ارتفاع درجات الحرارة.. 5 نصائح لتجنب إصابة الأطفال بأمراض التكييف

مع توقعات الأرصاد الجوية اليومية بارتفاع دراجات الحرارة بدخول فصل الصيف يكون استخدام المكيف أمرا ضروريا فى كل بيت، لتخفيف حدة هذه الحرارة، خاصة فى وجود أولادنا دون أن ندرك هل المكيف أمن على الأطفال؟ أم أنه يسبب ضررا لهم؟ وهل هناك طريقة صحية لاستخدامه للحفاظ على صحة الأولاد؟.. الدكتور رضوان غزال طبيب الأطفال أجاب على هذه الأسئلة، حيث أكد "غزال" أنه لا يوجد ضرر حقيقى مثبت من استخدام المكيف على الأطفال إذا تم استخدامه ضمن الشروط المناسبة، وأهمها أن يجرى تنظيف دورى له، وبخلاف ذلك يكون المكيف مصدر قلق على أولادنا.

وأوضح غزال أن بعض الأبحاث أشارت إلى أن وجود التكييف فى حال عدم تنظيفه دوريا يشجع على نشر "الليجونيلا".. والتى قد تؤدى فى جال تجاهل علاجها إلى التهاب رئوى، وتابع قائلا "من أعراض الليجونيلا الشعور بالتعب والإرهاق، وارتفاع دراجات الحرارة والصداع والسعال".

وأكد "غزال" أنه من أهم النصائح التى يجب اتباعها عند تشغيل التكيف لتجنب الإصابة بأى أمراض للأطفال هى التالى:

1- تنظيف التكيف بشكل دورى للتخلص من أى أتربة متعلقة به.

>2- إبقاء الأطفال فى درجة حرارة مستقرة وثابتة، فقد تم الربط بين الاختلاف الكبير فى درجات الحرارة ومتلازمة موت المهد المفاجئ.

>3- يستحسن عدم إخراج الطفل مباشرة من جو الغرفة المعتدل فى وجود التكييف إلى الحرارة الخارجية المرتفعة، لذلك يمكن إغلاق التكيف لفترة قبل إخراج الطفل.

>4- عدم جلوس الطفل فى وجود درجة حرارة شديدة البرودة لأنه سيستخدم السعرات والدهون المخزونة فى جسمه لكى يظل دافئا.

>5- عدم وضع الطفل تحت الهواء المباشر للتكييف إنما فى جهة أخرى بحيث لا يتعرض مباشرة للهواء.

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