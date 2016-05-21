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حريق هائل بمصنع قطن بأوسيم والإطفاء تحاول السيطرة على النيران

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حريق هائل بمصنع قطن بأوسيم والإطفاء تحاول السيطرة على النيران حريق هائل بمصنع قطن بأوسيم والإطفاء تحاول السيطرة على النيران
اشتعلت النيران فى مصنع قطن بمنطقة البراجيل التابع لدائرة قسم أوسيم بدون معرفة أسباب الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد النيران المشتعلة.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع قطن بأوسيم، وانتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والرائد أحمد غانم ضابط الحماية المدنية، والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات، ومحاولة إخماد الحريق.


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