ننشر أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة شرطة بالوادى الجديد

أصيب 6 أفراد شرطة بينهم ضابط، فى حادث انقلاب سيارة شرطة بمنطقة الكيلو 55 طريق الأقصر - قرية بغداد، التابعة لمركز باريس بالوادى الجديد.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة شرطية أثناء تنفيذ مأمورية أمنية، ما أدى لإصابة 6 أفراد شرطة بجروح وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة للتحقيق.

وتبين أن المصابين هم أحمد محمود محمد 22 سنة، وعبد التواب أمين محمد 22 سنة، ومحمود محمد عبد الله 21 سنة، ونادى أحمد سيد 22 سنة، وأحمد محمد محمود 21 سنة، وملازم أول حازم زكريا أحمد 25 سنة.

- إصابة 6 أفراد شرطة فى انقلاب سيارة أثناء تنفيذ مأمورية بالوادى الجديد