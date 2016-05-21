صحيفة بريطانية: أبو بكر البغدادي يجهز لإعلان مسئولية داعش عن تحطم الطائرة

نقلت صحيفة "الأكسبرس" البريطانية عن منظمة "الفرقان"، الذراع الإعلامية لداعش الذى يصدر عن التنظيم الإرهابى بيانات إعلامية، أن هناك إعلانا وشيكا للتنظيم، مما أثار المخاوف بشأن إعلان مسئوليته عن حادث إسقاط الطائرة المصرية التى كانت فى طريقها من باريس إلى القاهرة، الأمر الذى أسفر عن مقتل 66 شخصا.

وأعلن موقع الفرقان، أن الرسالة سينقلها أبو بكر البغدادى، زعيم التنظيم، وأحد أكثر الإرهابيين المطلوبين للعدالة فى العالم، وسيتم ترجمتها بـ11 لغة بينها الإنجليزية، وأوضحت أن هناك تكهنات بشأن سبب سقوط الطائرة فى البحر المتوسط.

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