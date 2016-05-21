التشكيل - في المباراة الأخيرة.. بيب يدفع بالقوة الضاربة لبايرن وهوميلز أساسيا

دفع جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ بروبرت ليفاندوفسكي ودوجلاس كوستا وتوماس مولر وفرانك ريبيري لقيادة خط هجوم الفريق في نهائي كأس ألمانيا.

في حين أنه دفع بجيروم بواتينج وديفيد ألابا وفيليب لام وجوشوا كيميتش في الدفاع، ويتواجد على دكة البدلاء المهدي بن عطية.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: فيليب لام – جيروم بواتينج – جوشوا كيميتش – ديفيد ألابا

الوسط: تياجو ألكانتارا – أرتورو فيدال – دوجلاس كوستا – فرانك ريبيري – توماس مولر

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

أما توماس توخيل مدرب بروسيا دورتموند فاختار الدفع ببيير إيمريك أوباميانج وهنريك مخيتاريان وماركو رويس لقيادة هجوم الفريق ضد العملاق البافاري.

ويبدأ ماتس هوميلز مدافع الأسود ضد فريقه القادم بايرن ميونيخ، إذ أن الأخير قد أعلن في وقت سابق رسميا عن ضم المدافع الدولي الألماني رسميا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق شينجي كاجاو وأدريان راموس ونوري شاهين وإريك دروم والحارس المخضرم رومان فايدنفيلر وكريستيان بوليزيتش.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رومان بوركي

الدفاع: لوكاس بيسزك – سوكراتيس باباستاثوبولس – ماتس هوميلز – مارسيل شميلزر

الوسط: جونزالو كاسترو – سفين بيندر – جوليان فيجل – هنريك مخيتاريان – ماركو رويس

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج