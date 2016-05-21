الصومال ترحب بضربات الطائرات بلا طيار الأمريكية ضد “الشباب” الإرهابية

أعلنت الحكومة الصومالية ترحيبها بالضربات الجوية التي تشنها طائرات أمريكية بدون طيار ضد مسلحي حركة “الشباب” الصومالية لأنها تؤدي إلى سقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين مقارنة بالأشكال الحربية الأخرى.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر ، في تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت “إن ضربات الطائرات الأمريكية بلا طيار قد تكون مثيرة للجدل في دول أخرى .. ولكنها ليست كذلك في الصومال” .

يشار إلى أن غارة جوية شنها الجيش الأمريكي – في مارس الماضي – على معسكر تدريب تابع لحركة “الشباب” في الصومال أسفرت عن مقتل أكثر من 150 مسحلا .

ويذكر أن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي”أميصوم” كانت قد طردت مقاتلي الشباب من العاصمة الصومالية مقديشيو في عام 2011 إلا أن الحركة لا تزال قوية في الصومال وتشن هجمات متكررة تستهدف قوات الأمن والحكومة وفنادق ومطاعم بهدف الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.

أ ش أ