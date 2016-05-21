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شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل «الكينج» باستاد القاهرة

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الاستعدادات النهائية لحفل «الكينج» باستاد القاهرة

الاستعدادات النهائية لحفل «الكينج» باستاد القاهرة

وضعت الشركة المنظمة لحفل الكينج محمد منير  الاستعدادات واللمسات النهائية للمسرح الذي سيستقبله، مساء اليوم السبت، داخل الصالة المغطاة بملعب الهوكى، داخل استاد القاهرة، ومن المقرر أن يقدم “منير”، خلال الحفل، عددا كبيرا من أشهر أغنياته.

من جانبها أكدت الشركة المنظمة للحفل أنها وضعت خطة محكمة من أجل تسهيل الدخول والخروج على جمهور النجم الكبير، مشيرة إلى أنها تأمل بأن يخرج حفل اليوم بالشكل الذى يرضى حجم ونجومية الملك محمد منير.

المراسل – عمر جمال

الاستعدادات النهائية لحفل «الكينج» باستاد القاهرة

الاستعدادات النهائية لحفل «الكينج» باستاد القاهرة

الاستعدادات النهائية لحفل «الكينج» باستاد القاهرة

الاستعدادات النهائية لحفل «الكينج» باستاد القاهرة

الاستعدادات النهائية لحفل «الكينج» باستاد القاهرة

الاستعدادات النهائية لحفل «الكينج» باستاد القاهرة

الاستعدادات النهائية لحفل «الكينج» باستاد القاهرة

الاستعدادات النهائية لحفل «الكينج» باستاد القاهرة

 

 

 

 

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