رواد مواقع التواصل الإجتماعي ينشرون صورًا لأسوء كوارثهم

نشر موقع “ديبلي” عددًا من الصور التي نشرها أصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تؤكد أن يومهم كان من أسوأ الأيام.

عرضت الصور مصائب تعرض لها أشخاص في أماكن مختلفة من سكب المشروبات على الملابس بالعمل أو الطلاء داخل السيارة، وسقوط سيارة أحدهم في حمام سباحة، وأيضا تهشم عدد كبير من البيض داخل مصنع، فيما عانى شخص من انكسار مفتاح شقته في الباب وآخر كسر الجزء الخاص بمفتاح سيارته.

كان أكثرهم كارثية سقوط أسمنت خرسانة على سيارة، وترك أحدهم الآيباد الخاص به على مقدمة سيارته ولم يتذكره سوى بعد توقف هطول الأمطار.