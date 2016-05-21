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كندا تعلن عن شراكة أمنية مع تونس في مكافحة الإرهاب

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كندا تعلن عن شراكة أمنية مع تونس في مكافحة الإرهاب كندا تعلن عن شراكة أمنية مع تونس في مكافحة الإرهاب

الجيش التونسي – أرشيفية

أعلن وزير الخارجية الكندي اليوم السبت عن إطلاق شراكة أمنية مع تونس بهدف دعمها في مجال مكافحة الإرهاب.

وبحسب ” فرانس برس” فقد قال “ستيفان ديون” للصحافيين في ختام لقاء مع نظيره التونسي “خميس الجهيناوي”، إنه على المجتمع الدولي تقديم الدعم لتونس في معركتها ضد الإرهاب.

وأشار وزير الخارجية إلى أن كندا أعلنت استثمارا بقيمة 4 ملايين دولار، خلال الأعوام الـ3 المقبلة بحيث تكون لكندا شراكة أمنية مع تونس، موضحًا أن الهدف من تلك الخطوة هو تحديد كيفية “عمل البلدين معًا في شكل أكثر عمقًا”.

يذكر أن العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، تعزيز شراكتها الأمنية مع تونس.

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